Врачи рекомендуют не злоупотреблять алкоголем во время празднования Старого Нового года

В преддверии Старого Нового года врачи напоминают: застолье с употреблением спиртных напитков может привести к тяжелым последствиям для здоровья — инсульту, инфаркту, обморожению.
Состояния, ассоциированные с потреблением алкоголя, затрагивают весь организм. Главный удар наносится по нервной системе, серьёзному воздействию подвергаются сердечно-сосудистая, мочевыделительная и пищеварительная системы.
"Большая часть лиц, которые поступают к нам на лечение, нуждаются в консультации невролога, терапевта, гастроэнтеролога из-за алкоголь-ассоциированных заболеваний. Практически треть пациентов по этой причине после снятия острых состояний в стационарах диспансера нуждаются в лечении в медицинских подразделениях другого профиля: неврология, кардиология, гастроэнтерология, терапия и так далее. В основном речь идёт о пневмонии, декомпенсации сердечной деятельности. Один случай в этом году связан с обморожением конечностей. Лучшая профилактика — отказаться от употребления алкогольных напитков. Ноль градусов — лучший градус для жизни", — подчеркнул главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по психиатрии-наркологии, главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров