Победу в "Гонке Чемпионов" одержал Владимир Шешенин

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В субботу, 14 января, на полигоне АО "АвтоВАЗ" в с. Сосновка сильнейшие гонщики страны, чемпионы России соревновались в различных дисциплинах автомобильного спорта.