Победу в "Гонке Чемпионов" одержал Владимир Шешенин

В субботу, 14 января, на полигоне АО "АвтоВАЗ" в с. Сосновка сильнейшие гонщики страны, чемпионы России соревновались в различных дисциплинах автомобильного спорта.
Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров, чемпион страны по дрифту Аркадий Цареградцев, 8-кратный победитель Гонки чемпионов, пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин и многие другие за рулем LADA Vesta NG разыграли между собой трофей "Серебряная ладья".
Победу в 25-й "Гонке Чемпионов" впервые одержал Владимир Шешенин.
Второе место занял восьмикратный победитель "Гонки чемпионов" Кирилл Ладыгин. Третье — Михаил Митяев.
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