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Победу в "Гонке Чемпионов" одержал Владимир Шешенин

ТОЛЬЯТТИ. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 января, на полигоне АО "АвтоВАЗ" в с. Сосновка сильнейшие гонщики страны, чемпионы России соревновались в различных дисциплинах автомобильного спорта.

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров, чемпион страны по дрифту Аркадий Цареградцев, 8-кратный победитель Гонки чемпионов, пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин и многие другие за рулем LADA Vesta NG разыграли между собой трофей "Серебряная ладья".

Победу в 25-й "Гонке Чемпионов" впервые одержал Владимир Шешенин.

Второе место занял восьмикратный победитель "Гонки чемпионов" Кирилл Ладыгин. Третье — Михаил Митяев.

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