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Самарский университет им. Королева займется предварительной экспертизой космических изобретений

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева стал первым вузом в России, получившим официальное право проводить предварительную экспертизу потенциальных изобретений и полезных моделей в сфере космических технологий — от создания спутниковых систем до разработки космических кораблей. Согласно решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), сразу два вуза в Самарской области — Самарский университет им. Королева и Самарский государственный медицинский университет — получили аккредитацию ведомства, позволяющую проводить предварительную оценку патентоспособности инноваций в различных сферах деятельности.

До этого в России аккредитацией Роспатента обладали лишь три вуза: Волгоградский государственный медицинский университет, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва и Южный федеральный университет. Самарский университет им. Королёва стал четвертым в списке аккредитованных организаций и первым, кто получил аккредитацию Роспатента для проведения предварительной патентной экспертизы разработок в сфере космонавтики. Теперь космические изобретатели, желающие зарегистрировать права на свою интеллектуальную собственность и получить соответствующий патент, смогут для ускорения процесса и оформления качественной заявки обращаться к сотрудникам Самарского университета.

"Использование возможностей передовых отечественных научных и образовательных организаций, привлечение отраслевых специалистов в конкретной области науки или техники для проведения экспертизы новых технических решений повысит надежность патентов. А рост числа аккредитованных организаций расширит географию услуг Роспатента", — приводятся на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности слова руководителя ведомства Юрия Зубова.

Благодаря аккредитации Роспатента Самарский университет им. Королева сможет проводить официальную оценку и экспертизу предлагаемых инноваций — является ли это действительно чем-то новым и имеющим практическое или научное значение, не было ли это изобретение уже сделано и запатентовано ранее где-нибудь в мире. Патенты университет выдавать не будет, это остается прерогативой исключительно Роспатента, но деятельность аккредитованных вузов поможет ускорить регистрацию и внедрение инноваций в России, в том числе и в плане импортоопережения, и позволит повысить качество заявок на патенты — технически слабые или не обладающие новизной идеи не пройдут сквозь отборочный фильтр университета.

Кроме экспертизы изобретений в сфере космических технологий, Самарский университет также уполномочен рассматривать инновации, связанные с системами автоматизированного проектирования, созданием систем различных трубопроводов с гидравлическими и пневматическими исполнительными механизмами, а также изобретения в ряде других областей науки и техники. В принципе, даже если какой-нибудь изобретатель заявит, что он изобрел вечный двигатель, ученые смогут проверить и такое "изобретение" — двигатель, конечно, не вечный, но вдруг там окажется какая-то интересная идея?

"Данная аккредитация вузов не преследует цели увеличить количество выдаваемых в России патентов на изобретения. Основная идея здесь в том, чтобы повысить качество подаваемых заявок на изобретения и сократить сроки переписки с органами, выдающими патенты изобретателям. На сегодняшний день срок с момента подачи заявки до момента выдачи патента может составлять до полутора лет и даже более. Понятно, что это слишком долго — за полтора года изобретение, инновация могут уже утратить свою актуальность и подходящий момент выхода на рынок может быть упущен, поэтому здесь очень важно, чтобы процесс патентования проходил как можно быстрее", — рассказала заведующая кафедрой социальных систем и права Самарского университета им. Королёва Надежда Развейкина.

По ее словам, количество подаваемых заявок на патенты в России ежегодно продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Согласно статистике, например, за 2021 год в Роспатент поступила почти 31 тысяча заявок на выдачу патентов на изобретения, из них более 19 тысяч составили заявки от граждан России и свыше 11 тысяч — от иностранных граждан. Всего по результатам рассмотрения было выдано около 23,6 тысячи патентов, в удовлетворении остальных семи тысяч заявок было отказано. Если брать отдельно Самарскую область, то в 2021 году из региона было подано 386 заявок, из них юридическими лицами — 271 заявка, физическими лицами — 115. В итоге было выдано 273 патента, из них 173 — юридическим лицам, 100 — физическим.

Для получения вузом аккредитации сотрудники Самарского университета сдали специальный экзамен по процедуре экспертизы и предварительному патентному поиску согласно Международной патентной классификации. В дальнейшем в университете планируется увеличить число специалистов в этой сфере.

"Задача по увеличению количества специалистов, способных профессионально оценивать изобретения, полезные модели, а также управлять другими результатами интеллектуальной деятельности, находится сейчас в приоритете в связи с государственной задачей импортоопережения. В этом году мы открываем новую образовательную программу по управлению инновациями и интеллектуальной собственностью. Это будет магистерская программа по направлению "Менеджмент" в Институте экономики и управления Самарского университета. Также для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, в рамках индивидуальной образовательной траектории мы разработали специальный трек "Управление интеллектуальной собственностью". В него вошли четыре дисциплины: "Основы патентной аналитики", "Правовое сопровождение НИОКТР", "Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности в сфере информационных технологий", "Трансфер технологий и коммерциализация прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации". Студенты, которые выберут этот трек, смогут получить диплом о профессиональной переподготовке в сфере управления интеллектуальной собственностью", — отметила Надежда Развейкина.

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