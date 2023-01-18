В Самарской области открылся первый Центр компетенций по упрочнению материалов

Первый в Поволжье Центр компетенций по упрочнению материалов запускает Управляющая компания технопарка "Жигулевская долина" ГАУ "ЦИК СО". Торжественное открытие состоялось на площадке технопарка во вторник, 17 января.
"Жигулевская долина" — один из ключевых элементов развивающейся в регионе экосистемы инноваций. Благодаря системной работе правительства Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, площадка стала уникальным инструментом развития высокотехнологического предпринимательства.
"Мы постоянно расширяем возможности для инновационных и высокотехнологических компаний региона, в том числе — для резидентов технопарка. Это позволяет им динамичнее развиваться, быстрее выводить свои продукты на рынок, находить партнеров и заказчиков, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — На территории "Жигулевской долины" успешно работает Региональный центр инжиниринга с уникальным оборудованием, Теперь для производителей Самарской области доступны услуги нового Центра компетенций, создание которого станет большим вкладом в технологическое развитие как нашего региона, так и страны в целом".
В ходе официального открытия Центра упрочнения состоялась презентация уникального оборудования компании "ТермоЛазер".
Компания является полностью отечественным разработчиком лазерных источников и исторически связана с авиационными технологиями — отраслью, в которой передовые технические решения находили свое применение. Все инновационные решения компании запатентованы.
"При создании оборудования мы используем два вида источников: светодиодные и газоразрядные лазеры. В Центре упрочнения технопарка представлен стационарный газоразрядный комплекс на 5 киловатт. Он может проводить как лазерное термоупрочнение, так и лазерную закалку. Эти технологии применимы во всех отраслях промышленности. Основная их задача: повысить износостойкость деталей, восстановить детали, придать им новые свойства, — пояснил советник генерального директора по развитию компании "ТермоЛазер" Марат Набиуллин. — Я считаю, что это очень хороший способ увеличить конкурентоспособность изделий российской промышленности, повысить их надежность, качество и долговечность".
Разработка мощных и стабильных лазеров позволила компании сосредоточиться на технологиях обработки металлов. Сегодня технология термической лазерной закалки металлических изделий воплощена в линейке оборудования.
"Для Самарского региона это событие имеет большой потенциал роста, и мы рассчитываем, что появление Центра упрочнения в периметре технопарка "Жигулевская долина" не только станет точкой притяжения для индустриальных технологических компаний-заказчиков услуг упрочнения, но и появится вектор — взаимодействие большой науки и технологических компаний. В Самаре расположен Физический институт Академии Наук (ФИАН), одно из направлений исследований которого: лазеры и оптика. Правильно организованное взаимодействие науки и производства может позволить активно развивать технологию лазерного упрочнения различных материалов. Мы рассчитываем, что услугами нового центра будут пользоваться и за пределами нашего региона", — отметил директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.
Презентация собрала в технопарке более 70 участников, многие из которых — представители крупнейших производств и индустриальных партнеров региона: АО "АвтоВАЗ", ГК "Акрон", ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС", ООО "Тольяттикаучук" и др.
"Мы занимаемся изготовлением штамповой оснастки, пресс-форм для автомобильной промышленности. Оснастка у нас достаточно крупная и требует нанесения упрочнения, — рассказал Андрей Блинов, руководитель службы по техническому развитию ПТО АО "АвтоВАЗ". — Сегодня мы используем собственную технологию по упрочнению, но тестовое использование технологии "ТермоЛазера" показало лучший результат. В наших планах — развитие производства крупных лицевых деталей, сложной оснастки, где мы также будем рассматривать представленную технологию".
Инвестором проекта стало АО "Фирма "ПЕРМАНЕНТ К& М". Генеральный директор компании Наталья Кириллова отметила важность продвижения к потребителю и возможность тиражирования в регионах российских технологий: "В подобных инжиниринговых центрах важен сервис для очень широкого круга потенциальных потребителей — от таких крупных, как "АВТОВАЗ", до маленьких компаний, имеющих в своих задачах упрочнение деталей. Огромная научная база, наработанная компанией "ТермоЛазер", позволит ускорять и удешевлять многие рабочие процессы, и мы рады, что эти услуги теперь доступны в Поволжье".
Эксперты подчеркнули, что технология, представленная в Центре компетенций по упрочнению материалов, может гибко настраиваться под решение конкретных производственных задач индустриальных заказчиков.
Записаться на консультацию по услугам Центра можно по телефону: +79270208441 или по электронной почте: sv.ganin@mail.ru
Последние комментарии
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