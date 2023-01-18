В Самаре загорелся трамвай

В среду, 18 января, в Самаре около 9:25 на пересечении улиц Физкультурной и Красных Коммунаров произошло ЧП: загорелся трамвай маршрута № 19.

Как сообщает городская администрация, пожар начался с кабины вагоновожатого во втором вагоне, которая была пустой.

"Заметив возгорание, водитель экстренно остановила трамвайный поезд. Пассажиров в тот момент было не много. Все они успели покинуть салоны, пострадавших нет. Попытка справится с огнем с помощью огнетушителя оказалась безуспешной. На место была вызвана пожарная служба. Однако, в результате второй вагон спасти не удалось — он выгорел полностью", — сообщает мэрия.

От первого вагона пламя отсекли, на буксире он был доставлен в Северное трамвайное депо.

Простой трамваев на линии в данной локации составил порядка 40 минут.

В настоящее время оба направления движения трамваев открыты (10:06 — первое направление, 10:08 — второе). Устанавливается причина происшествия.

По предварительной версии, пожар могло спровоцировать короткое замыкание в предохранительной коробке водительской кабины второго вагона.