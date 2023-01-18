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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарцы впустили в дома цифровых помощников

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 году в регионе на 28% увеличилось количество "умных" устройств, которыми ежедневно пользуются жители области.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Специалисты МегаФона выяснили, что наиболее востребованными стали системы и модули для видеонаблюдения, контроля энергопотребления и охраны дома. Кроме того, сим-карты начали чаще устанавливать в автомобильных GSM-сигнализациях, котлах отопления и на шлагбаумах.

В губернии управляют приборами через мобильные приложения или СМС-команды — в среднем их на терминалы поступает около 250 тысяч в месяц. Этого достаточно для того, чтобы шесть раз скопировать и отправить в коротких сообщениях роман "Война и мир".

"Сим-карты делают технику "послушной" на любом расстоянии, а жизнь более комфортной. Включив через приложение отопление на даче, можно приехать на выходные в теплый прогретый дом, дистанционно завести автомобиль, быть спокойным за сохранность квартиры или дома. Самарцы оценили удобство — в 2022 году интернет-трафик "умных" устройств вырос в 2 раза", — комментирует директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.

Наличие стабильной связи — важное условие работы цифровых систем в регионе. Там, где нет домашнего интернета, за работу передающих модулей отвечает мобильная сеть. Развитие инфраструктуры оператора направлено, в том числе и на обеспечение бесперебойного функционирования тысяч устройств, для улучшения качества жизни абонентов. Только за минувший год инженеры МегаФона построили и модернизировали телеком-объекты в населенных пунктах 24 районов, а также во всех городах Самарской области.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множестве устройств учета, в том числе электроэнергии, воды и других коммунальных ресурсов. Такие гаджеты могут работать 5 и более лет без смены аккумуляторов и обслуживания человеком. Для этого в губернии также развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря отдельной, выделенной под умные устройства, полосе в низком диапазоне частот сигнал может распространяться на расстояние до нескольких километров, эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

Гид потребителя

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