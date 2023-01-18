Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко.
О том, с какими вопросами приходили коммерсанты и как решались их проблемы, уполномоченный доложил в рамках рабочей встречи. В обсуждении также принял участие министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
В 2022 году самарские предприниматели обращались к бизнес-омбудсмену Эдуарду Харченко более 500 раз. В адрес уполномоченного поступило 377 устных и письменных обращений от предпринимателей. Кроме того, более 150 звонков сделано на горячую линию аппарата защитника прав предпринимателей.
В течение года оказывалось содействие в решении таких вопросов, как получение оплаты за выполненные государственные и муниципальные контракты, замена штрафов на предупреждения; оказывалось содействие в возобновлении работы после административного приостановления деятельности. Предпринимателям оказывалась поддержка в рамках судебных разбирательств, помощь в получении мер государственной и муниципальной поддержки.
Отдельный блок работы - уменьшение административного давления на бизнес. За прошедшие пять лет регион более чем на 47 пунктов улучшил свои позиции в национальном рейтинге Индекса административного давления. По итогам 2021 года губерния находится на 22 месте среди субъектов РФ. Есть планы войти в топ-10 по итогам 2022 года.
Харченко доложил, что в 2022 году работа по поступившим жалобам и обращениям завершена на 92%.
Уполномоченный по правам предпринимателей Самарской области также проинформировал Виктора Кудряшова о том, что достигнута договоренность о проведении регулярных приемов представителей бизнеса совместно с руководителем УФНС России по региону Кириллом Князевым.
Виктор Кудряшов отметил, что правительство Самарской области готово оказывать дальнейшее содействие в решении проблем, с которыми сталкиваются предприниматели.
Первый вице-губернатор указал на необходимость уделять особое внимание системным вопросам, с которыми сталкивается бизнес. По его словам, все замечания и предложения от Уполномоченного по защите прав предпринимателей, которые будут способствовать совершенствованию условий ведения бизнеса, не останутся без внимания.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.