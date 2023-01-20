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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Магазины под брендом "Горилка" перешли в облако МТС

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС сообщает о том, что специалисты #CloudMTS помогли магазинам под брендом "Горилка" перенести ключевые ИТ-системы в облако МТС из инфраструктуры другого провайдера. Переход позволил сохранить доступ к системам и данным, снизить затраты на ИТ и упростить работу удаленных сотрудников и торговых представителей.

Фото: предоставлено МТС

Под торговой маркой "Горилка" работает более 300 магазинов в Самарской и Оренбургской областях. Магазины ведут объемный документооборот с контрагентами и обрабатывают большое количество данных, включая информацию о закупках, бухгалтерские документы и многое другое. ИТ-системы работают в режиме 24/7, поэтому перенос в облако настроили таким образом, чтобы сервисы продолжали работать даже в ходе синхронизации между площадками. Отключение систем для переноса клиентских сервисов продлилось менее суток, в нерабочий день, что позволило магазинам не прерывать процессы, а сотрудникам — выполнять свои задачи без ограничений.

Теперь в облаке #CloudMTS работают учетные системы 1С, корпоративный почтовый сервер, резервные копии основных финансовых и управленческих систем, архивы файловых и корпоративных учетных систем, офисных программ, внутренних инфраструктурных сервисов. Данные защищены от сбоев различного характера: внешних аварий, например, отключения электричества, выхода из строя жестких дисков, случайного или умышленного изменения данных, утечек информации и вирусов.

"Крупные розничные сети — одни из наиболее активных потребителей облачных услуг. Закупочные документы и финансовые отчеты, материалы маркетинговых и рекламных кампаний — все это данные, которые необходимо обрабатывать и постоянно обновлять по всей сети. Это удобнее делать в облаке. Не нужно размещать локальные сервера по филиалам или магазинам, достаточно организовать доступ в облако, обеспечив в нем запуск приложений и хранение данных. Без привязки к физической инфраструктуре сотрудники могут в любое время подключаться к рабочим столам в облаке с любого устройства, что обеспечивает бесперебойную работу", — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

"МТС располагает надежной распределенной инфраструктурой и профессиональной командой, с которой мы реализовали плавный переход из ЦОДа другой компании. В #CloudMTS нам обеспечили высокую производительность систем и круглосуточную поддержку. Еще одно преимущество — у нас есть возможность регулировать объем виртуальных ИТ-ресурсов в зависимости от потребностей. Например, при открытии новых точек продаж мощности можно оперативно увеличить", — рассказал директор ООО ТФ "Паритет" Андрей Станин.

Об облачном бизнесе МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Клиентам доступны ресурсы 15 географически распределенных ЦОДов стандарта надежности Tier III и собственной магистральной сети протяженностью 248 тысяч километров. Облачный провайдер #CloudMTS предоставляет сервисы для обеспечения информационной безопасности, включая межсетевые экраны, защиту от DDoS-атак, услуги собственного Центра мониторинга информационной безопасности SOC МТС, защиту веб-приложений WAF Premium, антивирусную защиту виртуальных машин и другие востребованные облачные продукты и решения. #CloudMTS сократил срок переноса ИТ-инфраструктуры клиента в облако в оперативном режиме до двух суток. Гибкая система оплаты с фиксированным месячным тарифом и объемом ресурсов либо по факту использования ресурсов с периодом тарификации в 1 час делает облачные сервисы доступными предприятиям любой величины.

О сети "Горилка"

Торговая марка "Горилка" объединяет более 300 магазинов алкогольных напитков и сопутствующих товаров в Самарской и Оренбургской областях. Только в программе лояльности "Горилка" зарегистрировано свыше 200 тысяч постоянных клиентов. ИТ-услуги магазинам под брендом "Горилка" оказывает ООО ТФ "Паритет".

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