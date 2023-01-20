Магазины под брендом "Горилка" перешли в облако МТС

МТС сообщает о том, что специалисты #CloudMTS помогли магазинам под брендом "Горилка" перенести ключевые ИТ-системы в облако МТС из инфраструктуры другого провайдера. Переход позволил сохранить доступ к системам и данным, снизить затраты на ИТ и упростить работу удаленных сотрудников и торговых представителей.
Под торговой маркой "Горилка" работает более 300 магазинов в Самарской и Оренбургской областях. Магазины ведут объемный документооборот с контрагентами и обрабатывают большое количество данных, включая информацию о закупках, бухгалтерские документы и многое другое. ИТ-системы работают в режиме 24/7, поэтому перенос в облако настроили таким образом, чтобы сервисы продолжали работать даже в ходе синхронизации между площадками. Отключение систем для переноса клиентских сервисов продлилось менее суток, в нерабочий день, что позволило магазинам не прерывать процессы, а сотрудникам — выполнять свои задачи без ограничений.
Теперь в облаке #CloudMTS работают учетные системы 1С, корпоративный почтовый сервер, резервные копии основных финансовых и управленческих систем, архивы файловых и корпоративных учетных систем, офисных программ, внутренних инфраструктурных сервисов. Данные защищены от сбоев различного характера: внешних аварий, например, отключения электричества, выхода из строя жестких дисков, случайного или умышленного изменения данных, утечек информации и вирусов.
"Крупные розничные сети — одни из наиболее активных потребителей облачных услуг. Закупочные документы и финансовые отчеты, материалы маркетинговых и рекламных кампаний — все это данные, которые необходимо обрабатывать и постоянно обновлять по всей сети. Это удобнее делать в облаке. Не нужно размещать локальные сервера по филиалам или магазинам, достаточно организовать доступ в облако, обеспечив в нем запуск приложений и хранение данных. Без привязки к физической инфраструктуре сотрудники могут в любое время подключаться к рабочим столам в облаке с любого устройства, что обеспечивает бесперебойную работу", — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
"МТС располагает надежной распределенной инфраструктурой и профессиональной командой, с которой мы реализовали плавный переход из ЦОДа другой компании. В #CloudMTS нам обеспечили высокую производительность систем и круглосуточную поддержку. Еще одно преимущество — у нас есть возможность регулировать объем виртуальных ИТ-ресурсов в зависимости от потребностей. Например, при открытии новых точек продаж мощности можно оперативно увеличить", — рассказал директор ООО ТФ "Паритет" Андрей Станин.
Об облачном бизнесе МТС
Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Клиентам доступны ресурсы 15 географически распределенных ЦОДов стандарта надежности Tier III и собственной магистральной сети протяженностью 248 тысяч километров. Облачный провайдер #CloudMTS предоставляет сервисы для обеспечения информационной безопасности, включая межсетевые экраны, защиту от DDoS-атак, услуги собственного Центра мониторинга информационной безопасности SOC МТС, защиту веб-приложений WAF Premium, антивирусную защиту виртуальных машин и другие востребованные облачные продукты и решения. #CloudMTS сократил срок переноса ИТ-инфраструктуры клиента в облако в оперативном режиме до двух суток. Гибкая система оплаты с фиксированным месячным тарифом и объемом ресурсов либо по факту использования ресурсов с периодом тарификации в 1 час делает облачные сервисы доступными предприятиям любой величины.
О сети "Горилка"
Торговая марка "Горилка" объединяет более 300 магазинов алкогольных напитков и сопутствующих товаров в Самарской и Оренбургской областях. Только в программе лояльности "Горилка" зарегистрировано свыше 200 тысяч постоянных клиентов. ИТ-услуги магазинам под брендом "Горилка" оказывает ООО ТФ "Паритет".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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