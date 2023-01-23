"Урок цифры" по технологиям, предсказывающим погоду, прошли 1,5 млн школьников

1,5 миллиона школьников прошли "Урок цифры" от Яндекса, реализуемого в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации". В России самыми активными стали следующие регионы: Белгородская, Воронежская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Самарская и Саратовская области, республики Мордовия, Адыгея и Алтай, Еврейский, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, а также Камчатский и Забайкальский края. Пройти урок можно до 5 февраля.

"Урок цифры" — это возможность для школьников всех возрастов в занимательной форме познакомиться с IT. На этот раз дети смогли ненадолго стать настоящими метеорологами и увидели, как работает искусственный интеллект при прогнозировании погоды. Такая интересная форма подачи информации позволяет "Уроку цифру" достигать своей цели: воспитать новое поколение профессионалов", — сказала директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

На "Уроках цифры" школьники знакомятся с IT-профессиями. Тема урока, разработанного Яндексом, — "Технологии, которые предсказывают погоду". Дети изучают, чем занимаются метеорологи, инженеры и аналитики данных, специалисты по вычислительной математике и машинному обучению. А ещё — зачем нужны метеорадары и зонды, как специалистам помогает искусственный интеллект и почему прогнозы всё равно бывают неточными.

Ученикам доступны три уровня сложности: для младших, средних и старших классов. Урок можно пройти и в школе, и дома всей семьёй. Он построен в игровой форме: дети примеряют на себя роль метеорологов и участвуют во всех этапах создания прогноза — от сбора данных до корректировки результата.

"Мы подготовили занимательные интерактивные уроки в формате комиксов. В конце каждого раздела ученики выполняют задания, вживаясь в роль настоящего метеоролога, аналитика или инженера данных. Уроки составляли наши эксперты вместе со специалистами Яндекс Погоды. Поэтому всё действительно основано на реальных фактах — от устройства метеостанции до честного рассказа о том, почему и люди, и компьютеры могут ошибаться в прогнозе", — поделился директор по развитию образования Яндекса Сергей Бражник.

"Стать профи в IT проще, чем кажется. Сегодня благодаря "Уроку цифры" дети могут сделать первые шаги в профессии уже в школе. Здорово, что в игровой форме можно понять и изучить такие сложные темы, как метеорология, ведь не каждый взрослый с ходу разберется в том, как она устроена и какова в ней роль "цифры". Урок от Яндекса уникален тем, что показывает, как на стыке технологий и науки рождается полезный инструмент — привычный сервис, который ежедневно помогает людям и подсказывает, нужно ли сегодня взять с собой зонтик, захватить шапку или спрятаться от полуденного зноя. Представляя себя специалистом, любой школьник получает важные технологические азы, расширяет свой кругозор и получает новые компетенции", — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".

В рамках открытых уроков у школьников есть уникальная возможность встретиться с IT-специалистами и из первых уст узнать о технологии, а также пообщаться с главами регионов, руководителями региональных органов власти в сфере образования и цифрового развития.

Учащиеся с 1-го по 11-й класс могут пройти уроки дистанционно в любое время, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Все материалы — видеоролики с объяснениями, интерактивные тренажёры, методические указания для учителей доступны на сайте урокцифры.рф.

"На текущем "Уроке цифры" белгородские школьники не только познакомились с занимательной теорией, но и от первого лица узнали, как устроен сервис Яндекс Погода, которым пользуется вся страна. Думаю, это был уникальный опыт: детям удалось пообщаться с представителем топовой IT-компании и разобраться в такой непростой, но очень интересной теме. Для нашей области "Урок цифры" — уже не просто образовательная акция, а полноценная часть школьной программы", — отметил Первый заместитель Губернатора Белгородской области, министр цифрового развития области Евгений Мирошников.

"Ленинградская область уже пятый год активно поддерживает образовательный проект "Урок цифры". Он помогает школьникам разобраться в очень интересных темах, связанных с технологиями и программированием, пообщаться с представителями ведущих IT-компании и даже определиться с будущей профессией. Для ребят это уникальный опыт", — подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.