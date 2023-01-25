16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские предприниматели теперь могут отправить посылки в другие города через приложение "Стройсервис" капитально отремонтирует дорогу в Волжском районе Вячеслав Сонин: "Государство серьезно поддерживает строительную отрасль" В Самарской области повысят безопасность движения на трассе Р-229 на 1 млрд рублей В 2023 г. в Волжском районе капитально отремонтируют мост через Чапаевку

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарские студенты стали чаще пользоваться интернетом

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Молодые самарцы за год увеличили объемы использованных данных в Сети на 40%. Сейчас они в среднем прокачивают на смартфоне 30 ГБ в месяц, что равно 60 прослушанным аудиокнигам. Для сравнения на поколение на 10-15 лет старше приходится 18 ГБ, а на пенсионеров — 10 ГБ. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Клиентам оператора студенческого возраста суммарно необходимо в месяц более 960 ТБ — вес 4,5 тысяч фильмов в разрешении для городских кинотеатров. Большую часть используют юноши — их доля составляет 58%.

При этом первокурсники и студенты среднего звена на 10% активнее в интернете, чем выпускники. По количеству телефонных звонков ситуация иная — здесь впереди старшие. Самые продолжительные разговоры ведут молодые люди из Сызрани и Отрадного, в среднем жители этих городов в возрасте от 18 до 25 лет ежемесячно проговаривают почти 400 минут.

При такой погруженности в виртуальную жизнь юные самарцы выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи. В тройку их любимых брендов входят Apple, Xiaomi и Samsung, а наиболее популярными моделями по итогам года стали Apple iPhone 11, Apple iPhone XR и Apple iPhone 12.

"Жизнь студента неразрывно связана с интернетом — подготовка к парам, экзаменам, общение с друзьями, отдых и решение бытовых вопросов. Чтобы растущий трафик не сказывался на скорости загрузки данных, только за последние полгода мы провели работы по увеличению емкости сети вблизи учебных заведений Самары, Новокуйбышевска, Отрадного и Чапаевска", — сообщает директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.

В результате строительства и модернизации базовых станций скорость LTE стала быстрее в университетах и колледжах Самары: Самарском национальном исследовательский университет им. С. П. Королева, Самарском государственном экономическом университете, Самарском государственном медицинском университете, Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Самарском государственном социально-педагогическом университете, Самарском государственном университете путей сообщения, Институте управленческих технологий и аграрного рынка, Институте культуры, Самарском государственном техническом университете, Колледже связи ПГУТИ, Самарском авиационном техникуме, Финансово-экономическом колледже, Торгово-экономическом колледже и других. Также в зону улучшений попали — филиал Самарского политехнического колледжа в Новокуйбышевске, Отрадненский нефтяной техникум, Чапаевский губернский колледж и Чапаевский химико-технологический техникум.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5