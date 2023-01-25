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"РТК-Солар": 2022 год принес рекордные по мощности и длительности DDoS-атаки

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самая долгая DDoS-атака 2022 года продолжалась 3 месяца (2 000 часов). Еще год назад рекордными считались атаки длительностью всего в несколько дней. Самая мощная DDoS-атака года достигла 760 Гбит/с, что почти в 2 раза превышает показатель предыдущего года. Эти данные следуют из отчета об атаках на онлайн-ресурсы, выявленных и отраженных экспертами "РТК-Солар" в 2022 году. Аналитика включает массовые DDoS-атаки на магистральный канал связи и DDoS уровня приложений, а также веб-атаки на более чем 600 компаний из разных отраслей, включая госвласть, телеком, промышленность, финансы, ретейл.

Традиционно самым атакуемым регионом оказалась Москва — на нее пришлось более 500 тыс. DDoS-атак. Далее следуют Уральский федеральный округ (почти 100 тыс. атак) и Центральный федеральный округ (чуть более 50 тыс. инцидентов). Если говорить о динамике в целом по стране, то резкий скачок DDoS произошел сразу после начала СВО — уже в марте число подобных атак в 8 раз превысило показатели первых двух месяцев года. А пик пришелся на май, что, скорее всего, связано с празднованием Дня Победы. Хактивисты пытались "забить" мусорным трафиком каналы связи ресурсов, имеющих отношение к праздничным и патриотическим мероприятиям.

При атаках на онлайн-ресурсы злоумышленники также активно использовали веб-атаки. Согласно квартальным отчетам "РТК-Солар", в 1 квартале года почти 80% критических киберинцидентов было связано именно с атаками на веб, а ко 2 кварталу эта доля превысила 92%. Всего за 2022 год было зафиксировано 21,5 млн веб-атак с высокой степенью критичности. Большая их часть (30%) была направлена на сайты органов власти и госкомпаний. Еще четверть — на финансовый сектор. Также хакеры пытались взламывать сайты образовательных учреждений, ИТ-компаний, организаций культуры и спорта.

Чаще всего использовался DDoS уровня приложений — более сложная атака, направленная не на канал связи, а на сервер, где обслуживается приложение. Также злоумышленники использовали внедрение SQL-кода, межсайтовый скриптинг, уязвимости обхода пути и включения локальных файлов. Такие атаки позволяют сделать сайт недоступным для пользователей, полностью скомпрометировать приложение и все его данные, менять контент сайта и реализовывать дефейс.

"Веб-ресурсы стали самым атакуемым элементом инфраструктур российских компаний. Сразу после начала СВО злоумышленники использовали массовые DDoS- и веб-атаки в основном в целях хактивизма. Они делали недоступными социально значимые ресурсы и взламывали сайты для размещения провокационных сообщений (дефейса). Однако к середине года атаки стали более сложными и целевыми, а хакеры взламывали сайты не столько ради дефейса, сколько для размещения вредоносного ПО, проникновения в инфраструктуру и доступа к ценным данным. И, хотя последние месяцы отыграли аномальный всплеск первой половины года, веб-ресурсы остаются под прицелом хакеров", — отметил руководитель направления Anti-DDoS и WAF компании "Ростелеком-Солар" Николай Рыжов.

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