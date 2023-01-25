Ирина Роганова: "Вирус кори считается одним из самых заразных"

Бытует мнение, что корь — несерьезная детская болезнь, которой в более старшем возрасте можно не опасаться. Между тем, от инфекции продолжают погибать и взрослые, особенно если вовремя не были приняты необходимые профилактические меры. О том, как уберечь свое здоровье и забыть о кори практически навсегда, читателям "Волга Ньюс" рассказала врач-инфекционист высшей категории, профессор кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ, доктор медицинских наук Ирина Роганова.

Чем опасна инфекция

Корь — это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус кори, передающийся от больного человека воздушно-капельным путем. Корь коварна тем, что заразный период начинается в последние четыре дня инкубационного периода, когда еще никаких симптомов нет.

Болезнь протекает с высокой температурой до 40 - 40,5 градусов и сопровождается слабостью, воспалением слизистых оболочек полости рта, верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и очень характерной сыпью на коже.

Сыпь появляется на четвертый-пятый день болезни, пятнисто-папулёзная, характеризуется четкой последовательностью высыпания: появляется сначала на лице, шее и за ушами, на следующий день — на туловище, на третий — на разгибательных поверхностях конечностей, включая пальцы.

Такая сыпь — очень яркий, типичный признак именно кори. Возможны высыпания и на слизистых оболочках рта — энантема. С четвертого дня высыпаний самочувствие улучшается, температура нормализуется, сыпь исчезает в обратной последовательности. Вначале сыпь бледнеет, потом замещается легкой пигментацией, сохраняющейся до полутора недель. С пятого дня высыпаний больной становится не заразен, поэтому изолируют заболевшего до четвертого дня высыпаний.

Болезнь может протекать тяжело, для нее характерны осложнения, представленные множеством поражений: верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (ларингит, круп, бронхит, отит, синусит), возможно воспаление легких (пневмония). Причем пневмония может быть двух видов: вызванная вирусом кори и бактериальная, которая позже развивается в ослабленном корью организме.

Характерны осложнения со стороны нервной системы (энцефалиты), гепатиты, лимфаденит, а также огромное число самых разнообразных осложнений, которые могут протекать тяжело, вплоть до неблагоприятного исхода. В эпоху, когда еще не существовало вакцин, корь была главной причиной младенческой смертности — это был страшный бич для детей.

У перенесших болезнь может наступить тугоухость, ларинготрахеобронхит, панэнцефалиты. Вирус ослабляет и иммунную систему.

"Необходимо добавить, что специфического лечения кори (т.е. направленного на борьбу с самим возбудителем болезни) не существует, лечение только симптоматическое и сопутствующих осложнений, если они возникают", — подчеркнула врач.

Болезнь поднимает голову

Ситуация с заболеваемостью изменилась в 1963 году, когда появилась противокоревая вакцина, показавшая свою эффективность. Специалисты уверены, что с ее помощью можно добиться полной ликвидации кори. Всемирная организация здравоохранения постоянно напоминает о необходимости прививать максимальное количество людей, потому что корь — абсолютно управляемое вакциной заболевание.

К сожалению, с данной задачей не удается справляться, и охват вакцинацией не достигает требуемых величин, поэтому периодически в мире возникает неблагополучная ситуация с распространением инфекции. К тому же меры должны приниматься одновременно во всех регионах, но уровень медицины в бедных странах не позволяет проводить массовую вакцинацию, что приводит к возобновлению циркуляции вируса по всему миру. Учитывая, что международные контакты очень широки, границы для инфекционных возбудителей, в том числе и для кори, сейчас отсутствуют.

Вдобавок, последние два года вся система здравоохранения сосредоточилась на борьбе с ковидом. Корь на фоне снизившегося внимания к ней вновь начала распространяться во многих странах. ВОЗ дает сведения о 7 млн заболевших корью, из которых 128 тысяч погибших — это очень много на современном этапе.

22 страны уже дали сообщения о крупных вспышках заболевания. Происходит это и в нашей стране, в ряде регионов сейчас появляются сведения о вспышках инфекции: Новосибирская, Саратовская, а сейчас и Самарская область сообщили о выявлении таких случаев. Периодически сообщения приходят и из соседних республик Средней Азии, а также из европейских стран.

"Пока отвлекали свое внимание на ковид, все остальные инфекции никуда не делись и по-прежнему существуют, — объясняет Ирина Роганова. — Как только мы о чем-то забываем, так они сразу проявляют себя. Вирус кори — очень живучий, очень активный и считается одним из самых заразных вирусов. Например, 9 из 10 контактных заболеют — вот такой высокий показатель заразности или можно сказать, что каждый заболевший заражает вокруг себя примерно 18 человек".

Достаточно привиться по графику

Чтобы забыть о кори практически навсегда, достаточно пройти курс вакцинации в соответствии с календарем прививок. Считается, что 95% детей должны получить полный курс вакцинации, чтобы создать хороший, защитный барьер для инфекции.

Свой календарь прививок есть в каждой стране — это закон, который гарантирует, что человек может получить все прививки, которые там зафиксированы и совершенно бесплатно. Корь тоже входит в их число — в РФ вакцинация проводится двукратно.

Первая вакцинация проводится в возрасте 12 месяцев, обычно ребенок получает комбинированную вакцину "корь-краснуха-эпидпаротит". Перед школой, в шестилетнем возрасте, ребенок получает вторую дозу вакцины "корь-краснуха-эпидпаротит".

Исследования показали, что те, кто был привит еще в советское время, до сих пор имеют иммунитет.

Как правило, самый надежный иммунитет при инфекционных заболеваниях формируется после перенесенного заболевания, так как там самый активный, агрессивный возбудитель. В таких случаях формируется стойкий пожизненный иммунитет.

Для тех, кто по какой-либо причине не получил вакцину в детстве, календарь прививок рекомендует провести двукратную вакцинацию детям от года до 17 лет — по обращению в поликлинику.

От 18 до 35 лет прививаются взрослые, если они не были привиты в детском возрасте, привиты не по полной схеме или не имеют сведений о прививках.

Взрослых старше 36 и до 55 лет вакцинируют, если они входят в группу риска: медработники, контактирующие с большим количеством людей (образование, торговля, транспорт, ЖКХ, социальные работники, вахтовики, пограничники и т. п.) — не болевшие, не привитые, привитые только раз или не имеющие сведений о прививках.

Для профилактики людям, выезжающим за рубеж, не болевшим корью, не привитым, а также привитым однократно, необходимо привиться не менее чем за 10 дней до отъезда.

Прививкам против кори подлежат все лица, имевшие даже кратковременный контакт с заболевшим: без ограничения возраста, не болевшие, не привитые или привитые однократно. Экстренная вакцинация проводится в первые 72 часа с момента выявления больного или до пятого дня контакта, чтобы иммунитет начал работать.

Если это маленький ребенок или беременная женщина, то для экстренной профилактики можно вводить иммуноглобулин. Для беременных любая инфекция — это риск, тем более что беременность проходит на фоне снижения физиологического иммунитета, и женщина может болеть более тяжело с грозными осложнениями. К тому же существует риск внутриутробного заражения плода, так как вирус кори способен проникать через плацентарный барьер.

Если человек узнал, что идет распространение кори, но он не уверен, что был привит в детском возрасте, то ему можно обратиться в районную поликлинику и пройти вакцинацию. Но обычно, если человек слышал от родителей, что все прививки делались по возрасту, то, как правило, от кори он привит.

На сегодняшний день существует возможность пройти исследование на напряженность иммунитета — многие лаборатории делаю такой анализ. Если иммунитет есть, то можно жить спокойно, если нет и человек не привит (или нет сведений), то он рассматривается, как первичный пациент, которому рекомендуется двукратная вакцинация. Если определяется слабый иммунитет, то рекомендуется однократное стимулирующее введение вакцины.

"Есть такой закон — детские инфекции у взрослых протекают тяжелее. У взрослых, как правило, возникает больше осложнений и "детская болезнь" вообще может закончиться летальным исходом. Поэтому, если хотите быть здоровыми, то не относитесь к "детским болезням" свысока, не пренебрегайте прививками, а главное, делайте все вовремя", — советует врач.