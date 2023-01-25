Прокуратура возбудила административные дела из-за нарушений в сельской школе

Прокуратура Сызранского района Самарской области закончила выездную проверку в образовательном учреждении в с. Ивашевка и пришла к неутешительным выводам.

Напомним, на нарушение норм отопления в школе пожаловались в интернете.

Надзорное ведомство подтвердило, что температурный режим был нарушен, а кроме того, кровля, полы и стены в образовательном учреждении имеют дефекты и повреждения. Такие же нарушения нашли и детском саду, и прилегающем к школе здании.

Прокурор района возбудил административные дела в отношении директора ГБОУ СОШ с. Троицкое по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ и МКУ "Служба капитального строительства и эксплуатации" по ст. 6.4 КоАП РФ.

Теперь надзорное ведомство готовит иск в Сызранский районный суд, чтобы обязать муниципалитет и "Службу капитального строительства и эксплуатации" провести в школе ремонт отопления, кровли, устранить дефекты и повреждения на полу, потолке и стенах.