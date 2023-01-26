В Самарской области работают над новой программой по переселению граждан из аварийного жилья

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по вводу жилья. В нем приняли участие представители министерства строительства Самарской области, главы Самары и Тольятти, руководители ресурсоснабжающих организаций и более 30 крупнейших строительных компаний региона.

Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся развития строительного комплекса, ввода в строй нового жилья, мер государственной поддержки строительной отрасли, реализацию программы комплексного развития территорий.

Открывая совещание, первый вице-губернатор сообщил о позитивной оценке итогов работы строительной отрасли в 2022-м году: "В прошлом году строительный комплекс нашего региона сработал очень хорошо. Это высокая оценка, в том числе, и федеральных органов исполнительной власти. Мы обеспечили выполнение плана по вводу жилья. Ввели в эксплуатацию 1,881 млн квадратных метров. Теперь наша задача - думать о развитии отрасли в текущем году и, самое главное, о перспективе, ведь строительный комплекс - это огромная структура, которая может развиваться только, имея представление о будущем, о том, как оно будет складываться для отрасли".

Виктор Кудряшов поблагодарил крупнейшие строительные компании за их активную гражданскую позицию, участие в реализации государственных программ по обеспечению жильем детей-сирот и по расселению из аварийного жилья.

"В прошлом году мы обеспечили жильем рекордное число детей-сирот: с учетом тех, кто получил ключи в январе, это 953 человека. С опережением идет выполнение программы по переселению из аварийного жилья, по итогам года ее показатели исполнены на 112%. Это результат, которого мы достигли с вашей помощью. Мы очень ценим вашу позицию в тот непростой для нас период, когда рынок недвижимости находился на подъеме, и вам было выгодно продать жилье на рынке по более высокой цене. Тем не менее, многие из вас учли интересы региона, заключили контракты в рамках госпрограмм с муниципалитетами, и план был выполнен", - обратился председатель правительства к руководителям компаний.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу выполнить действующую программу по расселению из аварийного жилья на год раньше срока: не в 2025, а в 2024 году.

В настоящее время, сообщил Виктор Кудряшов, в Самарской области идет разработка новой программы переселения, для тех граждан, кто поставил свое жилье на учет как аварийное после 1 января 2017 года. Проект проходит процедуру согласования в федеральных органах власти.

В рамках новой программы предстоит расселить порядка 350 тыс. кв. м жилья. "Реализация программы начнется в 2024 году, и в течение нескольких лет мы практически сведем на нет остроту проблемы переселения граждан из аварийного жилья", - оценил перспективы проекта Виктор Кудряшов.

Министр строительства региона Николай Плаксин сообщил о больших планах по вводу жилья на текущий год: запланировано ввести в эксплуатацию 2,192 млн кв. метров. И это при том, что спрос на жилые помещения несколько сократился. Однако Правительство региона разработало меры поддержки строительной отрасли.

"Сейчас по объему жилья, которое находится в стадии строительства, Самарская область находится на третьем месте в ПФО после Татарстана и Башкирии. Наша задача - нивелировать те изменения спроса, которые сегодня влияют на работу застройщиков. Вместе с ними мы сформировали предложения по поддержке отрасли и направляем их на федеральный уровень. Это и снижение финансовой нагрузки на застройщиков, стимулирование спроса, другие мероприятия. Уверен, что по многим из них будут приняты положительные решения. Это позволит стабилизировать ситуацию. Продлена программа льготной ипотеки, определен ее конечный срок - первое полугодие 2024 года. Это также стимулирует многих потенциальных покупателей принимать решение по приобретению жилья", - отметил Виктор Кудряшов.

Значительного прогресса добился регион и в вопросе удовлетворения прав граждан - участников долевого строительства. За прошлый год из федерального реестра проблемных объектов был исключен 31 объект - рекордное число последние четыре года. Права 1564 пострадавших граждан были восстановлены. До этого еще 64 объекта, включая региональный перечень, также были исключены из числа проблемных. Сегодня в регионе осталось 11 таких объектов, их ввод в эксплуатацию планируется в этом году.

"В текущем году мы с этими проблемами должны полностью справиться, и многие застройщики помогают нам в завершении таких объектов. Особенно хочу отметить знаковый объект на пересечении Садовой и Вилоновской. Этот дом начали строить еще в начале 2000-х годов. В текущем году, после 20 лет долгостроя, его планируется полностью завершить. И по всем объектам обманутых дольщиков мы сегодня видим четкую стратегию, которая должна привести к результату", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Первый заместитель главы Самары Максим Харитонов рассказал о преимуществах программы комплексного развития территорий и планах по реализации таких проектов. В Самаре в этом году планируется проведение аукционов по 17 лотам, общая площадь планируемой застройки составит более 142,43 га. В рамках реализации этой программы планируется снос 399 аварийных и ветхих домов.

На освободившихся площадях должно быть построено 2,35 млн кв. м жилья, школы на 8,6 тыс. мест и детские сады на 4,3 тыс. мест. В общей сложности новоселами на этих территориях станут более 78 тыс. человек. Заместитель главы областного центра призвал застройщиков активно участвовать в реализации программы, подавать заявки на аукционы.