В Самарской области форсируют работу по решению вопроса проблемных долевок

В пятницу, 27 января, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов осмотрел строящиеся проблемные объекты долевого строительства в Самаре.

Первый вице-губернатор посетил строительство 16-этажного пятисекционного жилого дома на 18-м км Московского шоссе (второй этап строительства проблемного объекта). Общая площадь квартир здесь — 26,8 тыс. кв. м. Прежнего застройщика — ООО "СК "На Московском" признали банкротом. Дом достраивает Самарский региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Первый этап строительства был завершен в 2022 г. и введен в эксплуатацию. Готовность второго этапа на момент остановки строительства составляла 5%. Теперь после возобновления стройки весной 2022 г., она выросла до 42%. График работ выполняется, объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Затем Виктор Кудряшов осмотрел 16-этажный дом на ул. Георгия Димитрова, 74а. Общая площадь квартир здесь — 7,7 тыс. кв. м. Самарский региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства получил этот объект в 24%-ной готовности. Сейчас он готов на 65%, строительство ведется в соответствии со стандартами и нормативами, заново получено заключение строительной экспертизы по секциям 1, 2 объекта, по секции 3 ведется проектирование. Завершить строительство всех секций также планируют в текущем году.

Председатель правительства региона побывал и на объекте печально известного застройщика "Горос". Это шестисекционное жилое здание переменной этажности — от 16 до 19 этажей в районе ул. Черемшанской, общая площадь квартир должна составить 24,3 тыс. кв. м. Дом также должен быть достроен до конца года. Сегодня строительная готовность объекта составляет 42%. Заказчиком работ также выступает региональный фонд.

В завершение Виктор Кудряшов побывал на одном из самых заметных долгостроев Самары. Строительство 22-этажного жилого дома на 21,3 тыс. кв. м на углу улиц Вилоновской и Садовой было начато в 2003 г. без какой-либо разрешительной документации. Чтобы завершить объект в соответствии с требованиями к качеству, часть конструкций пришлось снести и построить заново. Работы возобновили в конце 2022 г. благодаря выделенному из областного бюджета финансированию строительства.

Работа по удовлетворению прав дольщиков — в числе приоритетов правительства области. Решение проблем дольщиков находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Еще в ноябре 2017 г. одним из первых шагов на посту главы региона стала организация установочного совещания, на которое были приглашены участники долевого строительства более 50 объектов. С этого момента работа с дольщиками вышла на новый уровень и год от года набирала обороты. "Я привык отвечать за свои слова и обещаю, что сделаю все, чтобы работа по решению проблем дольщиков была завершена. Все усилия мы для этого примем", — сказал тогда глава региона.

Вскоре был принят региональный Закон Самарской области о мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства, благодаря которому дольщики проблемных объектов таких застройщиков, как ООО "Лесной городок", ЗАО ПФСК "Эл-Гранд", ООО "Самарагорстрой" (ЖК Монблан), ООО "Лант", ООО "Монтэк", ООО "Проспект-инвестстрой", ООО "Зеленый квартал", КО РСО ОООИ "Единство", ООО "Кросс", ООО "Авто Холдинг Сервис", строительство которых не представлялось возможным, смогли восстановить свои права, получив компенсации или жилый помещения в построенных домах.

Эффективной и востребованной стала и предусмотренная региональным законом мера поддержки в виде предоставления субсидии на разработку проектной документации, завершения строительства проблемного объекта.

Так, в 2021 г. в Тольятти за счет областного бюджета завершили строительством и введи в эксплуатацию проблемные объекты застройщиков ООО "Химтехтранс" и ООО "Сиэгла", квартиры в которых обманутые дольщики ждали более 10 лет.

В 2022 г. новым инвесторам-застройщикам предоставили компенсационные участки. Это позволило завершить строительство проблемного объект ЖК "Чемпион", а также получить гражданам, проблемные объекты которых не могут быть завершены, квартиры в построенных жилых домах. Всего за период действия Закона Самарской области № 84-ГД меры региональной поддержки оказали более чем 700 гражданам.

Ключевую роль в решении вопросов участников долевого строительства сыграло взаимодействие с федеральным Фондом развития территорий (ранее — Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства). Благодаря активному сотрудничеству с Фондом регион привлек значительный объем федеральных ресурсов. Это позволило исключить из разряда проблемных десятки долгостроев.

В 2022 г. из реестра проблемных домов исключили 31 дом и восстановили права 1564 граждан. Это выше плановых значений и показателей 2021 г., когда из реестра проблемных домов исключили 14 домов и восстановили права 1006 граждан.

Работа по решению проблем обманутых дольщиков в регионе продолжается, планируется завершить восстановление прав обманутых дольщиков в текущем году.

"За период с сентября 2017 года по настоящее время в регионе были восстановлены права более 6 тыс. семей пострадавших граждан — участников долевого строительства, из реестра проблемных объектов исключены 80 жилых домов. В целом у нас осталось 11 проблемных объектов в федеральном реестре. Четыре из них активно достраиваются. До конца текущего года мы рассчитываем решить проблему по всем этим 11 домам", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

В бюджете региона на решение проблем обманутых дольщиков предусмотрены более 1,6 млрд руб. на 2023 год. В 2022 г. объем финансирования по этому направлению составил 1,4 млрд рублей.