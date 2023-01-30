В Самарской области форсируют работу по решению вопроса проблемных долевок

В пятницу, 27 января, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов осмотрел строящиеся проблемные объекты долевого строительства в Самаре.
Первый вице-губернатор посетил строительство 16-этажного пятисекционного жилого дома на 18-м км Московского шоссе (второй этап строительства проблемного объекта). Общая площадь квартир здесь — 26,8 тыс. кв. м. Прежнего застройщика — ООО "СК "На Московском" признали банкротом. Дом достраивает Самарский региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Первый этап строительства был завершен в 2022 г. и введен в эксплуатацию. Готовность второго этапа на момент остановки строительства составляла 5%. Теперь после возобновления стройки весной 2022 г., она выросла до 42%. График работ выполняется, объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.
Затем Виктор Кудряшов осмотрел 16-этажный дом на ул. Георгия Димитрова, 74а. Общая площадь квартир здесь — 7,7 тыс. кв. м. Самарский региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства получил этот объект в 24%-ной готовности. Сейчас он готов на 65%, строительство ведется в соответствии со стандартами и нормативами, заново получено заключение строительной экспертизы по секциям 1, 2 объекта, по секции 3 ведется проектирование. Завершить строительство всех секций также планируют в текущем году.
Председатель правительства региона побывал и на объекте печально известного застройщика "Горос". Это шестисекционное жилое здание переменной этажности — от 16 до 19 этажей в районе ул. Черемшанской, общая площадь квартир должна составить 24,3 тыс. кв. м. Дом также должен быть достроен до конца года. Сегодня строительная готовность объекта составляет 42%. Заказчиком работ также выступает региональный фонд.
В завершение Виктор Кудряшов побывал на одном из самых заметных долгостроев Самары. Строительство 22-этажного жилого дома на 21,3 тыс. кв. м на углу улиц Вилоновской и Садовой было начато в 2003 г. без какой-либо разрешительной документации. Чтобы завершить объект в соответствии с требованиями к качеству, часть конструкций пришлось снести и построить заново. Работы возобновили в конце 2022 г. благодаря выделенному из областного бюджета финансированию строительства.
Работа по удовлетворению прав дольщиков — в числе приоритетов правительства области. Решение проблем дольщиков находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Еще в ноябре 2017 г. одним из первых шагов на посту главы региона стала организация установочного совещания, на которое были приглашены участники долевого строительства более 50 объектов. С этого момента работа с дольщиками вышла на новый уровень и год от года набирала обороты. "Я привык отвечать за свои слова и обещаю, что сделаю все, чтобы работа по решению проблем дольщиков была завершена. Все усилия мы для этого примем", — сказал тогда глава региона.
Вскоре был принят региональный Закон Самарской области о мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства, благодаря которому дольщики проблемных объектов таких застройщиков, как ООО "Лесной городок", ЗАО ПФСК "Эл-Гранд", ООО "Самарагорстрой" (ЖК Монблан), ООО "Лант", ООО "Монтэк", ООО "Проспект-инвестстрой", ООО "Зеленый квартал", КО РСО ОООИ "Единство", ООО "Кросс", ООО "Авто Холдинг Сервис", строительство которых не представлялось возможным, смогли восстановить свои права, получив компенсации или жилый помещения в построенных домах.
Эффективной и востребованной стала и предусмотренная региональным законом мера поддержки в виде предоставления субсидии на разработку проектной документации, завершения строительства проблемного объекта.
Так, в 2021 г. в Тольятти за счет областного бюджета завершили строительством и введи в эксплуатацию проблемные объекты застройщиков ООО "Химтехтранс" и ООО "Сиэгла", квартиры в которых обманутые дольщики ждали более 10 лет.
В 2022 г. новым инвесторам-застройщикам предоставили компенсационные участки. Это позволило завершить строительство проблемного объект ЖК "Чемпион", а также получить гражданам, проблемные объекты которых не могут быть завершены, квартиры в построенных жилых домах. Всего за период действия Закона Самарской области № 84-ГД меры региональной поддержки оказали более чем 700 гражданам.
Ключевую роль в решении вопросов участников долевого строительства сыграло взаимодействие с федеральным Фондом развития территорий (ранее — Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства). Благодаря активному сотрудничеству с Фондом регион привлек значительный объем федеральных ресурсов. Это позволило исключить из разряда проблемных десятки долгостроев.
В 2022 г. из реестра проблемных домов исключили 31 дом и восстановили права 1564 граждан. Это выше плановых значений и показателей 2021 г., когда из реестра проблемных домов исключили 14 домов и восстановили права 1006 граждан.
Работа по решению проблем обманутых дольщиков в регионе продолжается, планируется завершить восстановление прав обманутых дольщиков в текущем году.
"За период с сентября 2017 года по настоящее время в регионе были восстановлены права более 6 тыс. семей пострадавших граждан — участников долевого строительства, из реестра проблемных объектов исключены 80 жилых домов. В целом у нас осталось 11 проблемных объектов в федеральном реестре. Четыре из них активно достраиваются. До конца текущего года мы рассчитываем решить проблему по всем этим 11 домам", — подчеркнул Виктор Кудряшов.
В бюджете региона на решение проблем обманутых дольщиков предусмотрены более 1,6 млрд руб. на 2023 год. В 2022 г. объем финансирования по этому направлению составил 1,4 млрд рублей.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.