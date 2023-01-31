Виктор Кудряшов проинспектировал ход строительства стартовых котлованов Самарского метрополитена

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил объект строительства I очереди Самарского метрополитена. Вместе с председателем облправительства ход работ проинспектировал министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

Напомним, в 2021 г. благодаря усилиям главы региона Дмитрия Азарова из федерального бюджета Самарской области было одобрено предоставление средств инфраструктурного кредита на проект по комплексному развитию территории Самары со строительством метрополитена. Ранее с инициативой предоставления субъектам РФ таких инфраструктурных бюджетных кредитов выступил Президент страны Владимир Путин.

Для контроля реализации проекта в регионе создан оперативный штаб под руководством первого вице-губернатора-председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. В регулярном режиме в Правительстве области проводятся совещания, в ходе которых оценивается реализация проектных и строительных работ, решаются вопросы, связанные с расселением граждан из зоны строительства.

Проектирование и строительство объекта в настоящее время включает пять этапов, реализуемых последовательно. Сегодня уже завершены работы по освобождению территории станции от инженерных коммуникаций.

Виктор Кудряшов ознакомился с ходом строительства стартовых котлованов на улицах Галактионовской и Полевой. Здесь получено положительное заключение госэкспертизы, заключены необходимые государственные контракты, получено разрешение на строительство. Управление Ростехнадзора приняло объект под надзор, заключен договор строительного контроля.

На строительной площадке на ул. Галактионовской завершена разработка стартового котлована, который протянулся на 90 метров вдоль ул. Галактионовской от корпуса СамГТУ в сторону ул. Красноармейской. Он позволит смонтировать тонелепроходческий комплекс, посредством которого в дальнейшем начнётся проходка к станции Алабинская. Параллельно продолжатся работы по стартовому котловану на ул. Полевой. Сейчас его готовность составляет более 30%, выполнены порядка 60% ограждающих конструкций буросекущих свай.

"Стройка идет по графику, уже практически в полном объеме подрядчик приступил к работе по устройству стартовых котлованов, полностью готова камера съездов и есть готовность к приему проходческих щитов, которые придут в наш регион уже в марте–апреле. Какое-то время займет их сборка, и начнется основной этап работ. Это непосредственно проходка, которая будет продолжаться около 9 месяцев. Сложности, безусловно, есть, в первую очередь они связаны с выносом коммуникаций. Сейчас этот процесс практически урегулирован, остались небольшие вопросы по электрическим сетям, но все решения найдены", — отметил председатель облправительства.

Выходы из метро планируют обустроить в районе пересечения улиц Галактионовской и Рабочей, а также на Галактионовской ближе к гостинице Лотте.

Завершение строительства первой ветки Самарского метрополитена позволит запустить его в полноценном режиме, благодаря чему сократятся интервалы движения поездов, качественно улучшится транспортное сообщение.

"Рассчитываем, что каких-либо сложностей непосредственно в техническом исполнении работ не будет, потому что есть четкий проект, он прошел главгосэкспертизу, есть опытные подрядчики, которые имеют опыт строительства нескольких станций метро в различных городах. Уверен, что в установленные проектом сроки жители Безымянки смогут добираться до исторического центра города на метро", — подвел итог Виктор Кудряшов.

Строительство станции "Театральная" планируется завершить в 2024 году.