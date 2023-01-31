16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области подведены итоги реализации мероприятий дорожного нацпроекта Стало известно, кто в Самарской области отремонтирует въезд в самое большое село России Самарские чиновники заявили, что планируют вернуть движение трамваев до Хлебной площади Появился перечень дорог, которые отремонтируют в Самаре в 2023 году В 2023 г. в Кинельском районе отремонтируют несколько дорог

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 стала лучшим работодателем среди телеком-компаний по версии hh.ru

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2, российский оператор мобильной связи, по итогам 2022 года занял первое место среди телеком-компаний в "Рейтинге работодателей России" по версии hh.ru и девятое — среди крупнейших российских компаний. Высокие позиции в самом масштабном и авторитетном рейтинге страны вновь подтвердили репутацию Tele2 как сильного и привлекательного работодателя.

Фото: предоставлено Tele2

Организатором рейтинга, который проводится с 2010 года, является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. В 2022 году финалистами рейтинга стали 1 082 компании — список лучших работодателей по версии HeadHunter за год вырос на 28%. Став по итогам 2022 года лучшим работодателем в телеком-отрасли, Tele2 в третий раз подряд сохранила первенство среди мобильных операторов и осталась в десятке лидеров из числа крупнейших компаний.

Авторитетный рейтинг составлен на основе оценки компаний-участников по трем показателям. Первый — это оценка эффективности HR-процессов работодателя. С помощью анкеты организаторы рейтинга изучали все аспекты работы с персоналом. Второй показатель, который учитывался в рейтинге, — мнение самих сотрудников, их внутренняя оценка и желание рекомендовать компанию в качестве места работы своим друзьям или знакомым.

Третий показатель, который важен для выбора финалистов рейтинга, — мнение соискателей. Каждый из респондентов может пройти опрос и проголосовать только за три компании в каждой отрасли, которые считает привлекательными работодателями. Опция доступна для одного пользователя hh.ru всего один раз, чтобы обеспечить чистоту результатов.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:

"Несмотря на вызовы прошлого года, рынок труда продолжает развиваться. Мы видим это по активности соискателей и по их интересу к нашей компании и отрасли в целом. Мы благодарим всех, кто голосовал за Tele2 в рейтинге hh.ru и высоко ценим участие в этом независимом срезе по рынку. С одной стороны, результаты рейтинга помогают соискателям определиться с выбором на рынке труда и найти ту компанию, в которой они будут работать над востребованным продуктом, ощущать причастность к общему результату, стабильность и заботу. С другой — рейтинг помогает нам как работодателю держать руку на пульсе, видеть оценку своей деятельности со стороны и делать все возможное для того, чтобы оставаться лучшим работодателем для своей команды и соискателей".

В Tele2 работает 9000 сотрудников в 69 регионах присутствия компании. Индекс вовлеченности сотрудников оператора по итогам 2022 года составил 90%. Это на 3 п. п. выше, чем результаты оператора в 2021 году, и на 7 п. п. выше внешнего бенчмарка по уровню вовлеченности среди лучших мировых работодателей за 2022 год.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5