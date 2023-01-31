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Экономика и бизнес

В мэрии Самары объяснили подорожание аренды земли для бизнеса в 3,5 раза

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 января арендаторы земли под объектами торговли в Самаре платят по новой системе: коэффициент для расчетов стал единым по всему городу. Для многих бизнесменов это обернулось увеличением платежей в разы. Городские чиновники объясняют изменения требованием УФАС уравнять права всех арендаторов.

27 декабря депутаты городской думы одобрили поправки в решение "Об утверждении коэффициентов видов использования земельных участков при определении размера арендной платы ... для целей, не связанных со строительством, в аренду без торгов". Поправками отменена дифференциация тарифов в зависимости от района города и с 1 января 2023 г. вводится единый коэффициент платы при аренде земли под объекты торговли - 0,122.

В предыдущей редакции документа этот показатель варьировался в зависимости от района от 0,047 до 0,133 для рынков, 0,025 - 0,075 для капитальных объектов с торговой площадью до 5 тыс. кв. метров.

По данным городского департамента управления имуществом, с этого года размер арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством, складывается из трех множителей: кадастровая стоимость на 1 января расчетного года, коэффициент вида использования и коэффициент инфляции расчетного года. Ранее же учитывались также коэффициент престижности и коэффициент категории арендатора.

Для подавляющего большинства предпринимателей такое повышение стало неприятным сюрпризом.

"Судя по официальному опубликованию, коэффициент на аренду увеличат с 0,035 до 0,1225, то есть плата за участок возрастет в 3,44 раза. То есть если я раньше платил в месяц за аренду 300 тысяч, то теперь должен платить 1,2 млн рублей? И это все без предупреждения", - возмущается один из местных бизнесменов.

В администрации города нововведения объяснили требованиями Федеральной антимонопольной службы.

"Принятие решения обусловлено необходимостью исполнения предписания областного УФАС, которое обязывает при установлении значений исключить такие признаки дифференциации, как градация по районам городского округа, а также по типам торгового объекта (капитальный/некапитальный). Установление единого значения, по мнению областного УФАС, позволит поставить в равные условия субъектов предпринимательской деятельности, которые ведут свой бизнес в сфере торговли. Данная позиция областного УФАС также получила поддержку и одобрение прокуратуры", - ответили в департаменте управления имуществом на запрос Волга Ньюс.

При этом чиновники говорят, что значения коэффициента они определяли на основании исследования, которое провела независимая организация.

"Рост арендной платы за земельные участки прослеживается только для собственников крупных капитальных торговых объектов, тогда как для владельцев павильонов, киосков, тонаров размер арендной платы существенно снизится", - обещают также в мэрии.

На вопросы о том, как изменятся поступления в бюджет и обсуждались ли поправки с бизнес-сообществом, в администрации не ответили.

В отчете департамента управления имуществом за 2021 г. при этом содержатся данные о том, что от аренды участков с неразграниченной госсобственностью в бюджет поступило 300,1 млн рублей. Этот показатель, однако, ежегодно уменьшается, к примеру, в 2017 г. сдача таких участков в аренду приносила 503,2 млн рублей.

На 1 февраля городские чиновники анонсировали круглый стол с бизнесменами. Предполагается, что муниципальные служащие и депутаты разъяснят все детали документа.

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