Предприниматели Самарской области могут получить статус социального предприятия

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о возможности малого и среднего бизнеса получить статус социального предприятия и пользоваться специальным комплексом мер поддержки. Поддержка социальных предприятий осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Официальный статус позволит предпринимателям принять участие в акселерационной программе и претендовать на грант до 500 тысяч рублей, — сказал Дмитрий Богданов. — Мы высоко ценим труд социальных предпринимателей и, в свою очередь, постоянно расширяем возможности для этой категории бизнеса. Конкурс грантов мы проведем в регионе уже в третий раз. Это позволит воплотить в жизнь многие социально-значимые проекты, создать новые рабочие места", — добавил министр.

Поддержка социальных предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных вопросов, является приоритетной для областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

К социальным предприятиям относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан, реализуют товары и услуги, произведенные гражданами этих категорий или для них, а также представители МСП, деятельность которых направлена на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.

Заявления на получение статуса социальных предприниматели могут подавать уже сегодня. Прием заявок продлится до конца 2023 года.

Сведения о том, что та или иная организация или предприниматель имеет статус социального предприятия, должны содержаться в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет ФНС.

Подробная информация о перечне необходимых документов, а также порядке признания субъекта МСП социальным предприятием также размещено на сайте министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Получить консультацию по вопросам получения статуса социального предприятия и подаче документов можно у специалистов ГКУ "Информационно-консалтинговое агентство Самарской области" (ИКАСО) по тел. 8(846)254-09-71.

Напомним, что участвовать в конкурсе грантов смогут только МСП, состоящие в реестре социальных предприятий, который ежегодно обновляется. Сам конкурс включает в себя несколько этапов: прохождение обучения в рамках акселерационной программы, подача заявки и защита своего проекта перед конкурсной комиссией. В этом году в конкурсе смогут принять участие и индивидуальные предприниматели с инвалидностью, не имеющие наёмных работников.

Подать документы на оформление статуса социального предприятия можно:

— в департамент развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области (г. Самара, ул. Скляренко, д. 20 каб. 234, тел. 8 (846) 263-43-93.

Ведётся предварительная запись. Время приёма документов: понедельник–четверг: с 9:30 до 17:30, пятница: с 9:30–16:30, электронная почта dmb_samara@samregion.ru.

— в государственное казённое учреждение "Информационно-консалтинговое агентство Самарской области" (региональный центр "Мой бизнес", г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211, каб.228, 247, 248. тел. 8(846)254-09-71.

Ведётся предварительная запись. Время приёма документов: понедельник–четверг: с 9:30 до 17:30, пятница: с 9:30–16:30, электронная почта info@ikaso63.ru).