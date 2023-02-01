Предприниматели Самарской области могут получить статус социального предприятия

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о возможности малого и среднего бизнеса получить статус социального предприятия и пользоваться специальным комплексом мер поддержки. Поддержка социальных предприятий осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Официальный статус позволит предпринимателям принять участие в акселерационной программе и претендовать на грант до 500 тысяч рублей, — сказал Дмитрий Богданов. — Мы высоко ценим труд социальных предпринимателей и, в свою очередь, постоянно расширяем возможности для этой категории бизнеса. Конкурс грантов мы проведем в регионе уже в третий раз. Это позволит воплотить в жизнь многие социально-значимые проекты, создать новые рабочие места", — добавил министр.
Поддержка социальных предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных вопросов, является приоритетной для областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.
К социальным предприятиям относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан, реализуют товары и услуги, произведенные гражданами этих категорий или для них, а также представители МСП, деятельность которых направлена на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.
Заявления на получение статуса социальных предприниматели могут подавать уже сегодня. Прием заявок продлится до конца 2023 года.
Сведения о том, что та или иная организация или предприниматель имеет статус социального предприятия, должны содержаться в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет ФНС.
Подробная информация о перечне необходимых документов, а также порядке признания субъекта МСП социальным предприятием также размещено на сайте министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Получить консультацию по вопросам получения статуса социального предприятия и подаче документов можно у специалистов ГКУ "Информационно-консалтинговое агентство Самарской области" (ИКАСО) по тел. 8(846)254-09-71.
Напомним, что участвовать в конкурсе грантов смогут только МСП, состоящие в реестре социальных предприятий, который ежегодно обновляется. Сам конкурс включает в себя несколько этапов: прохождение обучения в рамках акселерационной программы, подача заявки и защита своего проекта перед конкурсной комиссией. В этом году в конкурсе смогут принять участие и индивидуальные предприниматели с инвалидностью, не имеющие наёмных работников.
Подать документы на оформление статуса социального предприятия можно:
— в департамент развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области (г. Самара, ул. Скляренко, д. 20 каб. 234, тел. 8 (846) 263-43-93.
Ведётся предварительная запись. Время приёма документов: понедельник–четверг: с 9:30 до 17:30, пятница: с 9:30–16:30, электронная почта dmb_samara@samregion.ru.
— в государственное казённое учреждение "Информационно-консалтинговое агентство Самарской области" (региональный центр "Мой бизнес", г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211, каб.228, 247, 248. тел. 8(846)254-09-71.
Ведётся предварительная запись. Время приёма документов: понедельник–четверг: с 9:30 до 17:30, пятница: с 9:30–16:30, электронная почта info@ikaso63.ru).
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей