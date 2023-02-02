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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Детская кибербезопасность в интернете: какие "хищники" опасны для ребенка

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Ростелеком" совместно с компанией MINDSMITH при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде представили аналитический отчет по киберугрозам, актуальным для современных детей.

Фото: freepik.com

Далеко не все родители могут спокойно воспринимать, что их дети проводят много времени в Сети. Разница в отношении к киберсреде базируется на историческом контексте: если большинство родителей были пассивными свидетелями становления пользовательского интернета и воспринимали его только как дополнительный источник информации, то для современных детей киберпространство — абсолютно естественная среда.

Не зря современный цифровой мир сравнивают с джунглями, где юные пользователи легко ориентируются и чувствуют себя более свободно, чем взрослые. Но при этом функция защиты остается полностью за старшим поколением, что связано с еще несформировавшимся критическим мышлением у ребенка и отсутствием у него жизненного опыта столкновения с "хищниками". Ведь главная опасность кроется не в технологиях, а в людях, которые могут ими воспользоваться в своих самых жестоких целях.

Первый шаг к безопасной цивилизации из джунглей — это выявление и систематизация возможных рисков. И этот шаг помогли сделать "Ростелеком" и аналитическая компания MINDSMITH при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде, представив масштабный отчет по систематизации актуальных киберрисков для детей. Зная, как активно развиваются сегодня технологии и законодательство, связанное с ними, когда один год может кардинально изменить всю картину, футуролог Руслан Юсуфов представил свой прогноз по опасностям в Сети, с которыми мы можем столкнуться в ближайшее время.

Актуальные риски специалисты разделили на шесть категорий: криминализация, втягивание в криминальные практики; маркетинговое давление, рискованные денежные отношения; личностная атака, направленные против ребенка деструктивные действия; цифровая эксплуатация, использование ребенка для создания цифрового контента; информационное давление, информация, не предназначенная для детей и подростков; аддикция, формирование зависимости от интернет-среды. При этом в исследовании отмечается, что сегодня лучше всего проработаны решения, связанные с фильтрацией контента и защитой детей от онлайн-мошенничества, то есть скорее всего вашему ребенку не будут предлагать опасные товары, показывать контент порнографического или насильственного характера. Но, например, риски, связанные с информационным и маркетинговым давлением, явно недооценены. Порой дети не только попадают в ловушку деструктивного контента, но и начинают его тиражировать дальше. Самые опасные риски связаны с психологическим насилием: кибербуллинг, сталкинг, груминг, сексуальные домогательства и другие.

По мнению футуролога Руслана Юсуфова, они скоро дадут о себе знать: слишком сильное влияние инфлюенсеров как реальных, так и виртуальных; отсутствие нормативной базы по коммуникации и анонимность в метавселенных; искусственный интеллект в руках преступников, включая дипфейки; неправильное восприятие искусственного интеллекта — "очеловечивание" технологии; дистанционные способы эксплуатации детей, как пример, соцсети, где подростки производят контент, а компании получают за это деньги; сбор биометрических данных; трансформация социальных навыков; популяризация "серых" взаимодействий, например, использование VPN; рост разрыва цифрового неравенства; ужесточение информационной войны.

Безопасность детей в киберпространстве зависит от многих структур, включая государство, НКО, технологические компании, институты образования и других. Сотрудничество и взаимодействие между заинтересованными институциями помогли бы решать проблему более эффективно. Среди актуальных решений по детской кибербезопасности предлагается усовершенствование предиктивной аналитики и автоматизированной модерации, формирование детских социальных сетей, доработка интерфейсов для возможности эффективной блокировки нежелательного контента; активное использование родителями технологических инструментов контроля (приложения Bark Technologies, Kaspersky Safe Kids, Герда Бот и др.); установка интернет-фильтров (Яндекс.DNS, NetPolicePro, Lidrekon и др.); популяризация сервисов оказания помощи: телефоны доверия, сайты, мессенджеры, чат-боты; взаимодействие в рамках инфраструктуры: видеонаблюдение и аналитика, биометрия, базы данных и ЦОД.

При наличии различных приложений, блокирующих нежелательный контент и ограничивающих время или возможности детей в Сети, специалисты отмечают, что самым эффективным методом сегодня все равно остается искренний разговор и донесение информации об опасностях до ребенка. Необходимо понимать, что отложить разговор с ребенком на эту тему не получится. По статистике, 68,3% детей от 3 до 6 лет активно пользуются интернетом, 80% ребят от 3 до 14 лет пользуются интернетом хотя бы раз в день. Запретить всемирную информационную Сеть в век тотальной цифровизации все равно не удастся, это приведет лишь к "серой" зоне взаимодействия.

А там вообще нет никаких правил и можно спокойно уйти в даркнет и столкнуться с распространением запрещенных веществ, трафикингом (торговля людьми) и организованными преступными сообществами. Поэтому лучший способ защитить ребенка — создать доверительные отношения и объяснить, какие ситуации могут быть опасны и каких моментов следует избегать, то есть обратиться к правилам элементарной кибергигиены. Один из педагогических приемов, который советуют специалисты по работе с детьми: дать возможность ребенку объяснить правила кибербезопасности старшему поколению — бабушкам и дедушкам.

Гид потребителя

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