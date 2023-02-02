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Самарцы стали чаще выходить в Сеть на лыжах и сноубордах

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За год на склонах "Красной Глинки" интернет-трафик вырос в 1,5 раза. Любители активного отдыха с начала сезона загрузили здесь порядка 4 терабайт данных. Такого объема хватит для ведения более 140 тысяч двухминутных стримов при спуске с горы. Обезличенной информацией с телеком-объектов на "СОК" поделились аналитики МегаФона.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Самыми популярными днями для развлечений в Сокольих горах стали праздничные 4–6 января. Число посетителей в эти даты увеличилось в 3 раза по сравнению со среднедневными значениями. В каждый из этих дней пользователи суммарно скачали 200 гигабайт и проговорили 5 тысяч минут. Число спортсменов на склонах значительно возрастало к послеобеденному времени с 14.00 до 16.00.

Самарский курорт в декабре — январе пользовался особой популярностью среди клиентов оператора 36–45 лет. Доля экстремалов данной возрастной категории составила 34% от общего числа отдыхающих. Мужчин среди лыжников и сноубордистов было на 50% больше, чем женщин.

Помимо самарцев, за полтора месяца на "СОК" побывали путешественники более чем из 20 регионов России. Чаще других приезжали туристы из соседних Оренбургской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

"Жители и гости области не расстаются со смартфонами во время активного отдыха. МегаФон обеспечивает уверенное покрытие сети LTE на территории горнолыжного комплекса в Красноглинском районе Самары. Средняя скорость интернета на базовой станции, установленной у склона — 30–40 Мбит/сек — этого достаточно для того, чтобы без задержек делится впечатлениями от зимних видов спорта прямо с места событий", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.

Оператор заранее, перед открытием зимнего сезона модернизировал оборудование на "СОК Красная Глинка". Для увеличения ёмкости сети и качества связи в период наибольшей нагрузки, МегаФон запустил дополнительный частотный диапазон LTE — 2100 МГц.

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