В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за снега

В Самарской области днем в пятницу, 3 февраля, местами ожидается сильный снег. "Объявлен желтый уровень опасности", - сообщает Приволжское УГМС.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).