В Самарской области ожидаются снежные выходные

К границам Самарский области приближается очередной фронт, который принесет снегопады на выходные, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 3 января, облачно. Снег, местами сильный снег. Ветер южный, юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха -2…-7 °C. Напомним, что объявлено штормовое предупреждение.

В субботу, 4 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 3...8 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер восточный, 3...8 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C.

В воскресенье, 5 февраля, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами туман. Ветер восточный, 3...8 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C. Местами -13...-18°C. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами туман. Ветер северо-восточный, 3...8 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.