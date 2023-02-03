По нацпроекту "Культура" в музыкальные школы Самарской области за год поступило более 200 новых инструментов

В 2022 году 12 образовательных учреждений губернии получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу. Это 10 самарских школ, а также Детская школа искусств Кинель-Черкасского района и Школа искусств им. М. А. Балакирева в Тольятти.
Национальный проект "Культура", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, помогает повысить качество учебного процесса, позволяет юным талантам проявить себя и достичь результатов в творчестве. Большое внимание развитию культуры, сохранению культурного наследия, оснащению учреждений культуры современным оборудованием уделяет губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров.
Среди счастливых участников национального проекта - тольяттинская школа искусств, куда поступило 43 музыкальных инструмента. В школе искусств имени Балакирева четыре образцовых художественных коллектива, в том числе два оркестра - духовой и народный. Все они ведут активную концертную и гастрольную деятельность. Теперь их звучание стало еще более профессиональным.
"Всё направлено на то, чтобы наша школа вместе с нашими учащимися и преподавателями имела лучшую базу, трамплин в будущее. Кроме музыкальных инструментов, к нам поступило специальное оборудование - 8 интерактивных досок и панелей, причем одна из них с отечественным процессором "Байкал". Досок и мела в нашей школе не осталось.
Отдельно стоит отметить, что интерактивные панели снабжены видеокамерами с программируемым наведением. Это позволяет преподавателю делать видеозаписи уроков и методических сообщений самостоятельно в комбинации разных планов съемки, а также проводить телемосты с коллегами из других школ России", - рассказала директор детской школы искусств им. М. А. Балакирева, член Союза российских писателей Ольга Нуждина.
Образцовые коллективы школы активно реализуют свои масштабные концертно-просветительские проекты, звучание оркестров становится еще более профессиональным и качественным, мотивация юных артистов оркестров повышается.
Ребята из фольклорного ансамбля "Поручейник" восхищают не только вокальными и артистическими способностями, но и начальными навыками игры на новых гуслях, что придает коллективу еще больше аутентичности и харизмы.
Концертмейстеры школы получили еще один цифровой рояль, который позволяет делать записи качественных минусовок для пополнения фонда "Цифровой концертмейстер", а также поддерживает опцию игры солиста с виртуальным симфоническим оркестром.
Библиотека школы значительно расширила комплектацию учебными пособиями, нотами, кроме того, появились интерактивные пособия.
В холле школы установлен большой экран, на который выводятся трансляции из концертного зала.
Сегодня школа искусств реализует масштабную проектную деятельность, в частности, организует премьерные исполнения произведений современных композиторов силами сводного оркестра Балакиревских школ России. Коллективы школы выступают на самых разных площадках.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.