В Самаре горел склад с подсолнечным маслом

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В воскресенье, 5 февраля, в 11:13, начался пожар на складе на ул. Дальневосточной в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области