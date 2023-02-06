Девять самарцев поборются за звание "Суперниндзя"

Девять жителей Самарской области поборются за звание "Суперниндзя" и приз в 5 млн руб., пишет "КП-Самара" . Они примут участие в одноименном спортивном шоу на телеканале СТС, премьера которого намечена на следующий понедельник, 13 февраля.

Так, испытать свои силы на самой сложной полосе препятствий в мире решили бизнесмен Сергей Серый, инженер Руслан Гильмутдинов, эковолонтер Юлия Миннахметова, учительница физкультуры Дарья Данилевская, фитнес-тренер Екатерина Степнова, бухгалтер Екатерина Быкова, пчеловод Сергей Дютин, отец-одиночка Алексей Никонов. Также в борьбу вступил участник шоу "Русский ниндзя" Леонид Кодуков.

Съемки шоу с участием самарских атлетов проходили в 2022 г. в Минеральных Водах. Им приходилось проходить испытания в холодную и дождливую погоду. Поэтому трассу периодически сушили, а спортсменам выдавали обувь с антискользящим покрытием. Ведущими новой спортивной программы стали видеоблогер Дмитрий Масленников, капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев, а также актриса и певица Валерия Астапова.