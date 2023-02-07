Сергей Машков избавился от приставки "врио" на посту главы СГАУ

На должность ректора ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный университет официально назначен Сергей Машков, сообщатся на сайте вуза. Соответствующий приказ Минсельхоза РФ датирован 7 февраля 2023 года.

Напомним, предыдущий глава вуза Александр Петров умер после продолжительной болезни в начале марта 2020 года. После его смерти кресло ректора с приставкой врио занял проректор по учебной работе Игорь Гужин, а в ноябре того же года Гужина сменил Сергей Машков.

Сергей Машков является выпускником СГАУ (2005 г.), 14 лет преподает в вузе, возглавляет инженерный факультет. В его активе 129 публикаций, 14 патентов.