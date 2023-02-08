"Открытие Авто": невысокий трафик января заставил понизить цены на 15 популярных автомобилей с пробегом

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") на основе данных компании Haraba проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные машины с пробегом в течение января 2023 года и в годовом выражении. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе для сегмента подержанных автомобилей России. За первый месяц текущего года 15 моделей подешевели. Наиболее значимой двузначной динамикой (11-15%) снижения цены за месяц отметились кроссоверы Nissan Qashqai и Lada Niva Travel. В свою очередь, усиливающийся дефицит предложений по качественным универсалам Lada Largus позволил продавцам этих машин увеличить цену в январе среднем на 12,5%. За год в тройке лидеров по снижению цены — Toyota LC, Nissan Qashqai и KIA K5.

Январское затишье в авторитейле — процесс вполне традиционный. Однако если в части объемов рынок неизбежно сжимается в силу естественных причин, то ценообразование может напротив подвергаться активной корректировке. В текущем году на рынке автомобилей с пробегом этот процесс был особенно хорошо заметен. Дефицит качественных "свежих" автомобилей и прошлогодняя чехарда с ценами приводили к тому, что у многих продавцов возникали завышенные ожидания относительно стоимости своих машин. В январе эти планы многим невольно приходилось менять, иначе товар было сложно реализовать. В итоге три четверти в топ-20 наиболее популярных на вторичном рынке автомобилей стали стоить дешевле.

Наиболее заметно (на 15,1%) средняя цена упала на автомобили Nissan Qashqai. В январе за него просили 1,687 миллиона рублей, на 300 тысяч дешевле, чем в декабре прошлого года, и на 175 тысяч меньше, чем год назад. Двузначной динамикой снижения цены отметился еще один вседорожник — Lada Niva Travel (1,104 миллиона, -10,5% за месяц). Однако ему подобраться к ценам января прошлого года не удалось — потребуется, чтобы продавцы снизили "аппетиты" еще на 5,7%.

Более демократичный ценник получила и Hyundai Creta — 1,542 миллиона (-8,1% за месяц). По ценовому позиционированию корейский кроссовер вернулся в 2021 год (-6,80% за год). С Kia Sportage этого не произойдет. Новое поколение этой модели оказалось заметно больше и дороже предыдущего. Это отразилось и на средних ценах на вторичном рынке. В январе Sportage подешевел на 5,9%, но до того, чтобы вернуться к январским ценникам, еще очень далеко.

В то же время поубавили свои аппетиты и продавцы больших универсальных вседорожников Toyota. Land Cruiser 300 за год упал в цене почти на миллион (-11,2%), за январь — на 4,9%. Продавцы Prado оказались менее сговорчивы, но в январе им тоже пришлось понижать цены. Рынок довольно быстро в прошлом году наполнился такими же моделями, завезенными по параллельному импорту. Однако, чтобы Prado стал стоить дешевле, чем год назад, потребуется коррекция еще более чем на полмиллиона рублей. Интересно, что владельцы Toyota Camry и RAV-4 все же смогли реализовать в январе свои машины дороже, чем в декабре 2022 г.: в среднем за год эти модели подорожали на 10-14%.

В число подешевевших в январе машин вошли также Renault Duster, Kia K5, Hyundai Solaris, Santa Fe и Tucson, а кроме того, Mercedes-Benz E, Skoda Octavia и Lada Granta. Но здесь коррекция оказалась малозначительна — в пределах 1%-3,7%. Два Volkswagen (Tiguan и Polo) тоже практически не изменились в цене. BMW X5 после того, как заметно дешевел в декабре, в январе немного (+3,4%) подорожал. И наконец, универсал Lada Largus, напротив, позволил продавцам этих машин развить большие "аппетиты". Отсутствие полноценной альтернативы этому большому универсалу позволило просить за него в январе на 12,5% больше, чем в декабре.

Марина Дембицкая, руководитель "Открытие Авто":

"Как мы и прогнозировали ранее, цены по целому ряду популярных моделей поползли в январе вниз. В целом дефицит в сегменте трехлетних автомобилей, которые по-прежнему остаются лучшей альтернативой новым, будет позволять владельцам таких машин продавать их по завышенным ценам. Тем не менее январь показал, что даже такие высоколиквидные автомобили, как вседорожники Toyota и Hyundai, постепенно обретают более адекватные ценники, а в ряде случаев начинают стоить дешевле, чем год назад. По тем моделям, поставки которых возможны по параллельному импорту, этот процесс наверняка продолжится и в феврале".