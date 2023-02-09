Завершились съемки авантюрной комедии "Короче, план такой" о команде "русских хакеров", которые после серьезной ошибки начинают работать в интересах страны. Проект создается продюсерской компанией WMG при участии "НМГ Студии" и при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Премьера сериала состоится осенью 2023 года в видеосервисе Wink и на телеканале СТС. Сериал пополнит линейку Wink Originals.
"Совместно с Александром Туркиным и Кириллом Ситниковым мы создавали эту историю на протяжении нескольких лет. Я благодарен режиссеру сериала Марку Горобцу и оператору Мораду Абдель-Фаттаху, что согласились с нами на это путешествие сразу после прочтения сценария", - прокомментировал генеральный продюсер проекта Вадим Галыгин.
Съемки проходили не только в Москве, команда работала и в живописном Дагестане, на теплом побережье Черноморья в Краснодарском крае, в Абхазии и Турции.
"Хочется выразить огромную благодарность Институту развития интернета за то, что именно они поверили в нас и дали возможность реализовать этот проект. Мы сняли авантюрный экшн-сериал с очень высоким для нашего рынка production value, зрелищность которого соответствует запросам искушенной аудитории, привыкшей к продукту студий мирового уровня", - поделился генеральный продюсер проекта Владимир Микулич.
"Короче, план такой" - это авантюрная комедия о команде "русских хакеров", которые никогда не виделись в реале и знают друг друга только по никам. Они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не совершили ошибку и не попались. Ребята знакомятся лично, и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Хакеры выбирают второе, и с этого момента жизнь их меняется. Теперь на кону не шальные деньги, а свобода и безопасность всего мира, которую герои будут защищать во всех уголках планеты.
Роли в сериале исполняют Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Павел Деревянко, Олеся Судзиловская, Валерий Баринов и другие.
Фотографии со съемок доступны здесь.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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