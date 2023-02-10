Мэрия Самары объявила аукцион на комплексное развитие 15 га в Кировском районе

В четверг, 9 февраля, власти Самары опубликовали распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки. Общая площадь участков — более 15 га. Все они расположены в Кировском районе.
Напомним, речь идет о следующих участках: в границах пр. Юных Пионеров, Кирова, ул. Вольской, ул. Краснодонской; в границах пр. Юных Пионеров, улиц Каховской, Вольской, пр. Кирова; в границах пр. Юных Пионеров, улиц Севастопольской, Енисейской, Каховской.
Начальная цена предмета аукциона составляет 9,04 млн рублей. Шаг аукциона — 452,1 тыс. рублей.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?