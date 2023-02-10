Мэрия Самары объявила аукцион на комплексное развитие 15 га в Кировском районе

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В четверг, 9 февраля, власти Самары опубликовали распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки. Общая площадь участков — более 15 га. Все они расположены в Кировском районе.