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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре под комплексное развитие определили еще четыре участка общей площадью свыше 40 га

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства опубликовал ряд проектов постановлений, связанных с комплексным развитием масштабных территорий в Кировском и Октябрьском районах Самары. Документы подписаны главой Самары Еленой Лапушкиной.

Первый проект касается развития трех несмежных территорий жилой застройки общей площадью 15,7 га в Кировском районе. Самый крупный участок в 6,72 га расположен в границах пр. Юных Пионеров, Кирова, ул. Вольской, ул. Краснодонской. Второй площадью 5,78 га — в границах пр. Юных Пионеров, улиц Каховской, Вольской, пр. Киров. Третья территория находится в границах пр. Юных Пионеров, улиц Севастопольской, Енисейской, Каховской. Ее площадь составляет 3,2 га.

В документе указано, что предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на трех несмежных территориях, составляет 502, 4 тыс. кв. м.

Второй проект постановления — о комплексном развитии застройки в границах ул. Металлистов, пр. Металлургов, улиц Кузнецкой и Свободы в Кировском районе. Площадь участка — 9,13 га. Здесь предельный объем строительства 292, 1 тыс. кв метров.

Третий опубликованный документ включает развитие двух несмежных территорий общей площадью 10,94 га в Кировском районе: участок в 4,01 га в границах ул. Енисейской, Металлистов, Юбилейной и пр. Металлургов и землю площадью 6,93 га в границах пр. Юных Пионеров, ул. Металлистов, Енисейской, Севастопольской.

"Установить, что предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на двух несмежных территориях, составляет 350,08 тыс. кв метров", — отмечается в проекте.

Последний из проектов, опубликованных 21 октября 2022 г., касается развития территории жилой застройки в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой в Октябрьском районе города. Площадь участка под развитие — 4,87 га с предельным объемом строительства в 155,84 тыс. кв метров.

Цель всех проектов — "повышение эффективности использования городских территорий, в том числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслуживания и мест приложения труда".

Документами предлагается: утвердить перечень объектов капитального строительства в границах обозначенных территорий, в т. ч. списки домов, подлежащих реконструкции и сносу; определить предельные параметры разрешенного строительства и основные виды использования участков и будущих объектов капстроительства.

"Предельный срок реализации решения комплексного развития территорий составляет семь лет с момента заключения договора", — отмечается в документации ко всем проектам.

Установлен и предельный срок подготовки документов по планировке участков — девять месяцев с даты заключения договора.

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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