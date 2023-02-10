В день проведения "Лыжни России" в Самаре пустят дополнительный автобус № 50

Дополнительный автобусный маршрут будет работать в Самаре 11 февраля, в день проведения всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автобусы организуют по маршруту № 50у "Барбошина поляна — Красная Глинка (улица Батайская)". Они проследуют с заездом к повороту на ГАУ ДО Самарской области "Спортивная школа "Чайка". Транспорт будет работать с предоставлением всех видов льгот, действующих на территории Самары.

Начало движения от остановки "Барбошина поляна" — в 07:50, последнее отправление — в 16:52. Начало движения от улицы Батайской — в 08:31, последнее отправление — в 16:14.

Напомним, что с 05:00 до 16:00 11 февраля 2023 года будет ограничено движение транспорта