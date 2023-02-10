Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих, чтобы обсудить темы, которые касаются дополнительной поддержки защитников Отечества, их родных и близких.

Открытый, честный и временами эмоциональный диалог продолжался более 2,5 часов. Женщины рассказали, что очень переживают за своих мужей. Они задали ряд вопросов, касающихся прохождения их родными службы, и попросили губернатора о помощи в их решении с руководством Министерства обороны.

В частности, участницы встречи рассказали, что их мужьям-военнослужащим не оформлены отметки в военных билетах о пребывании в зоне СВО, а в дальнейшем это может повлиять и на объем выплат.

После завершения встречи глава региона переговорил с руководством военного ведомства и настоял на ускорении этого процесса. По информации, поступившей от Министерства обороны на утро пятницы, 10 февраля, работа по проставлению отметок уже началась.

Еще один вопрос касался смены воинских специальностей. "Роту саперов, где служит мой муж, перевели в мотострелки. Получается, что в ходе боевого слаживания здесь, в Самарской области, они готовились к одному, а сейчас им нужно делать другое. Если так, считаю, им нужно пройти дополнительное обучение", — подчеркнула одна из участниц встречи.

"Я с вами согласен. Специалисты готовились определенным образом, и если теперь по решению Министерства обороны они нужны на другом участке защиты Родины, они должны пройти переподготовку. Постараюсь с этим вопросом разобраться", — заверил губернатор.

Участницы встречи задали и вопросы, которые носят служебный характер. Глава региона взял каждый из них для дальнейшей проработки с Министерством обороны РФ и заверил, что практика проведения подобных встреч будет продолжена.

Напомним, Дмитрий Азаров с первых дней СВО находится в тесном контакте с семьями и с бойцами на передовой, чтобы помогать решать возникающие проблемы. Регион оказывает дополнительную поддержку армии, отправляет "за ленточку" технические средства, экипировку, продукты питания, необходимые в быту предметы. Губернатор неоднократно сам приезжал в зону СВО и передавал бойцам технику и спецсредства.

Жены военнослужащих поблагодарили Дмитрия Азарова за постоянную помощь землякам. "Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за вашу поддержку. Мы наблюдали, следили за ситуацией, как все происходит, даже когда муж еще был дома. Знаем, что вы душой и сердцем радеете за наших военнослужащих", — отметила одна из участниц встречи.

В ходе встречи родственники военнослужащих озвучили и частные вопросы, в том числе, касающиеся оказания медицинской и реабилитационной помощи членам семей бойцов. Большинство из них были отработаны в течение последующих суток.

"Мы гордимся нашими мужчинами за то, что они пошли защищать нас, свои семьи, родных и близких, всю нашу страну. Они пошли со словами "как иначе мы будем смотреть в глаза своим детям". Мы их поддерживаем, ждем и верим, что вернутся с победой", — заявила одна из участниц встречи, жена мобилизованного.