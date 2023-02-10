16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ремонт дороги Самара – Оренбург выделят 475 млн рублей Благодаря нацпроекту дороги к аэропорту Курумоч становятся комфортнее и безопаснее В 2023 году стоимость поездки на "Валдае" останется прежней В 2023 году по нацпроекту в Самарской области отремонтируют 17 мостов и путепроводов Самарская область вошла в топ-5 по SMS-благотворительности

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Нейросеть научили искать мусор во дворах и отправлять уведомления об этом в Telegram

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты билайна разработали решение, позволяющее при помощи камер видеонаблюдения в режиме онлайн анализировать придомовую территорию на предмет загрязненности и своевременности вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО, мусора).

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Съемка с камер происходит с желаемой периодичностью, алгоритмы искусственного интеллекта анализируют степень заполнения контейнера, наличие мусора на территории и присваивают им соответствующий статус "чисто-грязно". Модель самостоятельно определяет параметры, которые формируют этот статус, по трем критериям: наличие мусора на территории вне контейнера, степень заполненности контейнера и наличие самого контейнера на площадке. Затем система может отправить уведомление компании-оператору, которая занимается вывозом мусора, или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе.

Уведомление приходит в Telegram или на электронную почту и сообщает о том, что статус площадки изменился с чисто на грязно или наоборот. Вместе с этим пользователь может проверить кадр, подтверждающий заключение нейросети. На основании получаемых данных нейросети можно анализировать временные интервалы и делать заключения о качестве работы управляющей компании и коммунальных служб, а операторам ТКО — оптимизировать работу и повышать ее качество.

В настоящее время на рынке представлены решения, в которых оценка чистоты площадки, как правило, делается вручную и носит субъективный характер, который сложно проверить.

"Мы провели пилоты в Московской и Ленинградской областях. В нашем портфеле есть продукты для мониторинга дорожного полотна, поиска нелегальных свалок, определения количества "зайцев" в городском транспорте и так далее. Наша система может помочь эффективно и быстро определять загрязнения на придомовой территории, позволяя устранять их в короткие сроки, тем самым улучшая жизнь горожан. Муниципальные службы смогут сократить время на обработку жалоб, а компании-операторы — снизить количество штрафов за несвоевременный вывоз мусора. Еще одно преимущество решения билайна — оно коробочное. То есть может быть развернуто у заказчика, обладающего видеокамерами, соответствующими установленным техническим характеристикам. Вместе с тем система обладает широкими возможностями интеграции и может быть доработана под специфические потребности заказчика. Наша система контроля ТКО легко масштабируема и позволяет анализировать данные с разного количества камер", — отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов.

Оператор билайн работает над усовершенствованием модели нейросети. В ближайших планах — представить широкой аудитории обновленный личный кабинет, достичь максимально возможных показателей работы модели в сложных погодных условиях и в ночное время.

Заказчик самостоятельно уведомляет о ведении видеонаблюдения в местах функционирования оборудования и при необходимости собирается согласие на обработку данных. Оператор билайн не осуществляет аналитику видеозаписей, а предоставляет доступ к сервису или программному обеспечению, позволяющему реализовать указанный функционал клиенту.

Реклама. beeline.ru LatgBTeGc
В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5