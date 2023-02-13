Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги работы в корпоративном сегменте за 2022 год. Клиенты стали более требовательны к комплексным решениям, активно используют аналитику Big Data и возможности искусственного интеллекта.
В 2022 году компании старались оптимизировать расходы, искали выходы на новые рынки, стремились занять ниши ушедших конкурентов и повысить экономическую эффективность за счет новых продуктов и услуг. В результате вырос спрос на простые в использовании и эффективные каналы коммуникации с покупателями. Они позволяют чутко реагировать на изменения, оперативно принимать решения и оценивать результативность.
В течение года потребление data-трафика бизнес-клиентами выросло в среднем на 15%, параллельно многие компании оптимизировали затраты на голосовую связь и SMS.
Наиболее востребованными услугами у бизнес-абонентов в 2022 году стали сервисы автоматизации: корпоративная АТС и SMS-таргет. Ими легко управлять в личном кабинете, в любой момент можно менять настройки в зависимости от потребностей и собирать статистику в пару кликов. Количество клиентов обновленного сервиса КАТС в прошедшем году в Самарской области выросло в 2,2 раза. Среди решающих факторов компании и предприятия называли: скорость интеграции, возможность организовать многоканальную телефонную сеть без затрат на оборудование и технических специалистов в течение суток, запись входящих и исходящих звонков для оценки качества работы сотрудников и бессрочное хранение аудиофайлов в "облаке".
Второй популярной услугой стал SMS-таргет, спрос на него в прошедшем году в регионе вырос в 2 раза. SMS-таргет объединен с технологией Big Data, что с высокой точностью позволяет найти потенциальных клиентов и актуализировать действующую базу. Сейчас расширенные настройки включают более десятка параметров и оригинальных фильтров, например, можно выявить целевых клиентов — активных пользователей онлайн-платформ и сервисов, спортсменов, сторонников здорового образа жизни или тех, кто интересуется инвестициями или планирует взять кредит. Искусственный интеллект использует look-a-like и подбирает оптимальную для рассылки аудиторию, что способствует повышению продаж в среднем на 12-15%. Высокую эффективность SMS-таргет показал в поиске сотрудников для ИП и предприятий, клиентов долевого строительства, индустрии красоты и фермерских хозяйств.
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Tele2:
"Как показывает практика, выигрывают те компании, которые следят за новыми технологиями, ищут перспективные точки роста и формируют конкурентные преимущества. Tele2 продолжает совершенствовать пул своих корпоративных сервисов, при этом эффективно соединяет максимальную функциональность, различные инструменты сбора и оценки данных, а также простоту управления для клиента. Благодаря оперативной аналитике наши клиенты лучше понимают потребности своей целевой аудитории, особенности поведения и могут создавать инновационные продукты, которые будут более востребованы потребителем. Таким образом, заказчик наших продуктов становится трендсеттером в своей отрасли, значительно и надолго опережая своих конкурентов".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you