Самарская актриса снялась в новом сезоне сериала "Патриот"

Самарская актриса Юлия Силаева снялась в новом сезоне сериала "Патриот", который стартовал на телеканале ТНТ в понедельник, 13 февраля.
Наша землячка сыграла политрука. Фильмография Юлии насчитывает более 40 фильмов, наиболее яркими работами актрисы являются проекты "Статья 105" и "Остров ненужных людей".
"Патриот" — народная комедия о бывшем спецназовце Сане Кучине, который учится жить на гражданке. Герой Антона Жижина быстро полюбился зрителям своим упорством, высокими моральными ценностями и беспрекословной любовью к Родине. В новых сериях патриот раскроет и другие черты своего характера, а также приблизится к разгадке тайны своей родословной.
Последние комментарии
Есть повод для радости наконец!
Время все расставит на свои места, посмотрим где ты окажешься, Антон Дроздиков, через 2 - 3 года...
"Мне пришлось подниматься с уровня бомжа"...Судя по внешнему виду на фото - он еще там ))
Улыбка в стиле Джокера!
Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘