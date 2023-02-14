Самарская актриса снялась в новом сезоне сериала "Патриот"

Самарская актриса Юлия Силаева снялась в новом сезоне сериала "Патриот", который стартовал на телеканале ТНТ в понедельник, 13 февраля.

Наша землячка сыграла политрука. Фильмография Юлии насчитывает более 40 фильмов, наиболее яркими работами актрисы являются проекты "Статья 105" и "Остров ненужных людей".

"Патриот" — народная комедия о бывшем спецназовце Сане Кучине, который учится жить на гражданке. Герой Антона Жижина быстро полюбился зрителям своим упорством, высокими моральными ценностями и беспрекословной любовью к Родине. В новых сериях патриот раскроет и другие черты своего характера, а также приблизится к разгадке тайны своей родословной.