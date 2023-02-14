Пожар в многоэтажке на ул. Советской Армии тушили 35 человек

Во вторник, 14 февраля, около 10:10 в доме № 238 по ул. Советской Армии в Самаре произошел пожар в одной из квартир, где горели домашние вещи.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек.

В 10:46 пожарные локализовали возгорание на площади 10 кв. м, а спустя восемь минут была объявлена ликвидация пожара.

Всего на месте вызова работали 35 человек и девять спецмашин.

Как сообщает ведомство, погибших пострадавших нет.