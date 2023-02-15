Самарский университет им. Королева получил грант на развитие Передовой инженерной аэрокосмической школы

Во вторник, 14 февраля, опубликован протокол заседания Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития Передовых инженерных школ под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Совет высоко оценил результаты, достигнутые Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева в реализации этого федерального проекта в 2022 году.
Университет вошел в число получателей грантов на развитие Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) на 2023 год в размере 348,221 млн рублей. Для сравнения в 2022 году объем финансирования Передовой инженерной аэрокосмической школы составил 84,6 млн рублей.
При этом Совет по грантам в 2023 году особое внимание уделяет повышению квалификации и профессиональной переподготовке профессорско-преподавательского состава и управленческой команды ПИАШ на базе высокотехнологичных компаний.
Иван Ткаченко, директор Передовой инженерной аэрокосмической школы, отметил большой вклад в реализацию проекта со стороны предприятий — индустриальных партнеров Самарского университета им. Королева. Это ракетно-космический центр "Прогресс" и "ОДК — Кузнецов". В частности, они осуществили софинансирование школы, передав ей уникальные образцы аэрокосмической техники для их внедрения в образовательный процесс.
Одной из приоритетных задач на 2023 год Иван Ткаченко считает формирование научно-консультационного совета из числа специалистов Российской академии наук для постоянной актуализации научно-исследовательской повестки ПИАШ. Также необходимо сформировать консорциум университетов-партнеров для совместной разработки сетевых образовательных программ.
По его мнению, исключительность ПИАШ Самарского университета им. Королева заключается в принципах построения образовательных программ на основе требований к компетенциям выпускников, предъявляемых работодателями. А основной задачей является подготовка специалистов с метакомпетенциями в области проектирования и внедрения киберфизических производственных систем.
"В 2023 году мы планируем запуск двух новых образовательных программ и намерены приступить к формированию междисциплинарных студенческих команд, — сообщил Иван Ткаченко. — Считаю, что главным результатом станет организация цифрового завода по производству малых спутников на площадях, предоставляемых "Ракетно-космическим центром "Прогресс", где будет создан роботизированный производственно-испытательный комплекс, а рядом с ним в этом же здании, на 3 и 4 этажах, на площадях более 2000 кв. м будут открыты новые образовательные пространства передовой аэрокосмической школы".
Как отметил Иван Ткаченко, на базе ПИАШ к 2030 году будет организовано серийное производство малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в широком диапазоне спектра. В области двигателестроения будет создано производство малоразмерных газотурбинных установок. Также в Самарском университете им. Королева будет выполнена цифровизация производства региональных самолетов типа "Ладога" и организовано опытно-экспериментальное производство беспилотников.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.