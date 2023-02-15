Самарский университет им. Королева получил грант на развитие Передовой инженерной аэрокосмической школы

Во вторник, 14 февраля, опубликован протокол заседания Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития Передовых инженерных школ под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Совет высоко оценил результаты, достигнутые Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева в реализации этого федерального проекта в 2022 году.

Университет вошел в число получателей грантов на развитие Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) на 2023 год в размере 348,221 млн рублей. Для сравнения в 2022 году объем финансирования Передовой инженерной аэрокосмической школы составил 84,6 млн рублей.

При этом Совет по грантам в 2023 году особое внимание уделяет повышению квалификации и профессиональной переподготовке профессорско-преподавательского состава и управленческой команды ПИАШ на базе высокотехнологичных компаний.

Иван Ткаченко, директор Передовой инженерной аэрокосмической школы, отметил большой вклад в реализацию проекта со стороны предприятий — индустриальных партнеров Самарского университета им. Королева. Это ракетно-космический центр "Прогресс" и "ОДК — Кузнецов". В частности, они осуществили софинансирование школы, передав ей уникальные образцы аэрокосмической техники для их внедрения в образовательный процесс.

Одной из приоритетных задач на 2023 год Иван Ткаченко считает формирование научно-консультационного совета из числа специалистов Российской академии наук для постоянной актуализации научно-исследовательской повестки ПИАШ. Также необходимо сформировать консорциум университетов-партнеров для совместной разработки сетевых образовательных программ.

По его мнению, исключительность ПИАШ Самарского университета им. Королева заключается в принципах построения образовательных программ на основе требований к компетенциям выпускников, предъявляемых работодателями. А основной задачей является подготовка специалистов с метакомпетенциями в области проектирования и внедрения киберфизических производственных систем.

"В 2023 году мы планируем запуск двух новых образовательных программ и намерены приступить к формированию междисциплинарных студенческих команд, — сообщил Иван Ткаченко. — Считаю, что главным результатом станет организация цифрового завода по производству малых спутников на площадях, предоставляемых "Ракетно-космическим центром "Прогресс", где будет создан роботизированный производственно-испытательный комплекс, а рядом с ним в этом же здании, на 3 и 4 этажах, на площадях более 2000 кв. м будут открыты новые образовательные пространства передовой аэрокосмической школы".

Как отметил Иван Ткаченко, на базе ПИАШ к 2030 году будет организовано серийное производство малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в широком диапазоне спектра. В области двигателестроения будет создано производство малоразмерных газотурбинных установок. Также в Самарском университете им. Королева будет выполнена цифровизация производства региональных самолетов типа "Ладога" и организовано опытно-экспериментальное производство беспилотников.