Оператор билайн провел первое мероприятие в ПГУТИ

В одном из крупнейших университетов в области телекоммуникаций и информатики прошел "День билайна".

Оператор провел первое мероприятие в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики в рамках подписанного между оператором и вузом соглашения о сотрудничестве. В событии приняли участие около тысячи студентов, аспирантов и преподавателей.

"День билайна" приветственным словом открыл ректор ПГУТИ Вадим Ружников. Он отметил, что сотрудничество вузов и компаний позволяет повысить роль образовательных организаций в цифровой трансформации региона, значительно расширяет возможности будущих специалистов и способствует еще более эффективному формированию кадрового резерва для отрасли.

Директор Самарского отделения Дмитрий Фомин познакомил с историей билайна — каким был путь оператора от запуска первой базовой станции до высокотехнологичной компании, которая занимается развитием и продвижением современных сервисов на основе цифровых технологий. Также он отметил важные события для билайна в Самарской области и рассказал, с какими задачами технические специалисты сталкиваются в повседневной работе и как компания развивает сотрудников. Далее состоялся показ документального короткометражного фильма "На связи", который был снят к 30-летию оператора. В нем показана история одного простого звонка — привычного всем действия, за которым стоит труд более 30 тысяч сотрудников билайна.

Во второй части "Дня билайна" прошло несколько лекций. Одна из них была посвящена теме "Оператор сотовой связи — основные задачи и принципы построения сети". Студенты увидели действующее телекоммуникационное оборудование, разобрали реальные кейсы с техническими решениями для покрытия связью в исторических местах и на трассах, а также узнали о значимых проектах, реализованных в компании. Практическим опытом со студентами и слушателями поделились технический директор Санкт-Петербургского отделения билайн Денис Мещеряков.

Еще одним спикером встречи стала Екатерина Бусыгина, руководитель департамента планирования и внедрения продуктов больших данных ПАО "ВымпелКом". Эксперт рассказала, как в билайне научились работать с большими данными, которые теперь используют в различных отраслях — медицине и ритейле, банковском секторе и страховых компаниях, а также для обеспечения безопасности на предприятиях, развития транспортной инфраструктуры и туризма в регионах.

Также темами лекций стали "Обзор направлений по обеспечению безопасности оператора связи" и "Современное развитие телекома и инновации для корпоративных клиентов".

"Сотрудничество с вузами крайне важно для успешного развития любой крупной компании. Мы отмечаем, что ребята, получающие сейчас высшее образование, проявляют интерес к различным направлениям развития технологий: как искусственный интеллект помогает решать рутинные задачи, как те или иные инновационные решения работают на сетях операторов в реальных условиях. Билайн открыт для новых идей, ведь задачи, которые стоят перед компанией, весьма амбициозны, а для студентов — это возможность принимать участие в перспективных исследованиях и уже во время обучения приобрести опыт в профессии. В такой синергии создается не только будущее компании, но и будущее отрасли", — прокомментировал директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

"Современные студенты, продвинутые пользователи информационных технологий и гаджетов, не до конца осознают масштаб бизнеса таких крупных ИТ-компаний как билайн, поэтому "День компании" позволяет работодателям раскрыться перед студентами, показать возможности карьеры и направления приложения своих знаний и навыков. В билайне можно себя реализовать не только по направлению построения сетей сотовой связи, но и в таких направлениях, как интернет вещей, кибербезопасность, искусственный интеллект, облачные вычисления и большие данные. Выражаю надежду, что с каждым годом участие компаний реального сектора экономики в жизни вуза будет только расширяться", — отметил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Регулярные события и лекции с экспертами телекоммуникационной и ИТ-отраслей стали возможными благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному билайн с Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Документ предусматривает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, испытание телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, разработку образовательных программ в сфере современных и перспективных технологий связи, проведение совместных мероприятий, а также организацию практики студентов и стажировки аспирантов.