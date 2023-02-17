Оператор билайн провел первое мероприятие в ПГУТИ

В одном из крупнейших университетов в области телекоммуникаций и информатики прошел "День билайна".
Оператор провел первое мероприятие в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики в рамках подписанного между оператором и вузом соглашения о сотрудничестве. В событии приняли участие около тысячи студентов, аспирантов и преподавателей.
"День билайна" приветственным словом открыл ректор ПГУТИ Вадим Ружников. Он отметил, что сотрудничество вузов и компаний позволяет повысить роль образовательных организаций в цифровой трансформации региона, значительно расширяет возможности будущих специалистов и способствует еще более эффективному формированию кадрового резерва для отрасли.
Директор Самарского отделения Дмитрий Фомин познакомил с историей билайна — каким был путь оператора от запуска первой базовой станции до высокотехнологичной компании, которая занимается развитием и продвижением современных сервисов на основе цифровых технологий. Также он отметил важные события для билайна в Самарской области и рассказал, с какими задачами технические специалисты сталкиваются в повседневной работе и как компания развивает сотрудников. Далее состоялся показ документального короткометражного фильма "На связи", который был снят к 30-летию оператора. В нем показана история одного простого звонка — привычного всем действия, за которым стоит труд более 30 тысяч сотрудников билайна.
Во второй части "Дня билайна" прошло несколько лекций. Одна из них была посвящена теме "Оператор сотовой связи — основные задачи и принципы построения сети". Студенты увидели действующее телекоммуникационное оборудование, разобрали реальные кейсы с техническими решениями для покрытия связью в исторических местах и на трассах, а также узнали о значимых проектах, реализованных в компании. Практическим опытом со студентами и слушателями поделились технический директор Санкт-Петербургского отделения билайн Денис Мещеряков.
Еще одним спикером встречи стала Екатерина Бусыгина, руководитель департамента планирования и внедрения продуктов больших данных ПАО "ВымпелКом". Эксперт рассказала, как в билайне научились работать с большими данными, которые теперь используют в различных отраслях — медицине и ритейле, банковском секторе и страховых компаниях, а также для обеспечения безопасности на предприятиях, развития транспортной инфраструктуры и туризма в регионах.
Также темами лекций стали "Обзор направлений по обеспечению безопасности оператора связи" и "Современное развитие телекома и инновации для корпоративных клиентов".
"Сотрудничество с вузами крайне важно для успешного развития любой крупной компании. Мы отмечаем, что ребята, получающие сейчас высшее образование, проявляют интерес к различным направлениям развития технологий: как искусственный интеллект помогает решать рутинные задачи, как те или иные инновационные решения работают на сетях операторов в реальных условиях. Билайн открыт для новых идей, ведь задачи, которые стоят перед компанией, весьма амбициозны, а для студентов — это возможность принимать участие в перспективных исследованиях и уже во время обучения приобрести опыт в профессии. В такой синергии создается не только будущее компании, но и будущее отрасли", — прокомментировал директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.
"Современные студенты, продвинутые пользователи информационных технологий и гаджетов, не до конца осознают масштаб бизнеса таких крупных ИТ-компаний как билайн, поэтому "День компании" позволяет работодателям раскрыться перед студентами, показать возможности карьеры и направления приложения своих знаний и навыков. В билайне можно себя реализовать не только по направлению построения сетей сотовой связи, но и в таких направлениях, как интернет вещей, кибербезопасность, искусственный интеллект, облачные вычисления и большие данные. Выражаю надежду, что с каждым годом участие компаний реального сектора экономики в жизни вуза будет только расширяться", — отметил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.
Регулярные события и лекции с экспертами телекоммуникационной и ИТ-отраслей стали возможными благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному билайн с Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Документ предусматривает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, испытание телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, разработку образовательных программ в сфере современных и перспективных технологий связи, проведение совместных мероприятий, а также организацию практики студентов и стажировки аспирантов.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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