16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В начале апреля 2023 года в Самаре начнется ремонт Южного моста и путепровода "Аврора" Власти Самары планируют приобрести 34 трамвайных вагона Климовский мост и трасса "Обход Тольятти" готовы на 75,3% Свыше 2 млрд рублей выделят на капремонт дороги в Кошкинском районе В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми "Нептунами"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн провел первое мероприятие в ПГУТИ

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В одном из крупнейших университетов в области телекоммуникаций и информатики прошел "День билайна".

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Оператор провел первое мероприятие в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики в рамках подписанного между оператором и вузом соглашения о сотрудничестве. В событии приняли участие около тысячи студентов, аспирантов и преподавателей.

"День билайна" приветственным словом открыл ректор ПГУТИ Вадим Ружников. Он отметил, что сотрудничество вузов и компаний позволяет повысить роль образовательных организаций в цифровой трансформации региона, значительно расширяет возможности будущих специалистов и способствует еще более эффективному формированию кадрового резерва для отрасли.

Директор Самарского отделения Дмитрий Фомин познакомил с историей билайна — каким был путь оператора от запуска первой базовой станции до высокотехнологичной компании, которая занимается развитием и продвижением современных сервисов на основе цифровых технологий. Также он отметил важные события для билайна в Самарской области и рассказал, с какими задачами технические специалисты сталкиваются в повседневной работе и как компания развивает сотрудников. Далее состоялся показ документального короткометражного фильма "На связи", который был снят к 30-летию оператора. В нем показана история одного простого звонка — привычного всем действия, за которым стоит труд более 30 тысяч сотрудников билайна.

Во второй части "Дня билайна" прошло несколько лекций. Одна из них была посвящена теме "Оператор сотовой связи — основные задачи и принципы построения сети". Студенты увидели действующее телекоммуникационное оборудование, разобрали реальные кейсы с техническими решениями для покрытия связью в исторических местах и на трассах, а также узнали о значимых проектах, реализованных в компании. Практическим опытом со студентами и слушателями поделились технический директор Санкт-Петербургского отделения билайн Денис Мещеряков.

Еще одним спикером встречи стала Екатерина Бусыгина, руководитель департамента планирования и внедрения продуктов больших данных ПАО "ВымпелКом". Эксперт рассказала, как в билайне научились работать с большими данными, которые теперь используют в различных отраслях — медицине и ритейле, банковском секторе и страховых компаниях, а также для обеспечения безопасности на предприятиях, развития транспортной инфраструктуры и туризма в регионах.

Также темами лекций стали "Обзор направлений по обеспечению безопасности оператора связи" и "Современное развитие телекома и инновации для корпоративных клиентов".

"Сотрудничество с вузами крайне важно для успешного развития любой крупной компании. Мы отмечаем, что ребята, получающие сейчас высшее образование, проявляют интерес к различным направлениям развития технологий: как искусственный интеллект помогает решать рутинные задачи, как те или иные инновационные решения работают на сетях операторов в реальных условиях. Билайн открыт для новых идей, ведь задачи, которые стоят перед компанией, весьма амбициозны, а для студентов — это возможность принимать участие в перспективных исследованиях и уже во время обучения приобрести опыт в профессии. В такой синергии создается не только будущее компании, но и будущее отрасли", — прокомментировал директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

"Современные студенты, продвинутые пользователи информационных технологий и гаджетов, не до конца осознают масштаб бизнеса таких крупных ИТ-компаний как билайн, поэтому "День компании" позволяет работодателям раскрыться перед студентами, показать возможности карьеры и направления приложения своих знаний и навыков. В билайне можно себя реализовать не только по направлению построения сетей сотовой связи, но и в таких направлениях, как интернет вещей, кибербезопасность, искусственный интеллект, облачные вычисления и большие данные. Выражаю надежду, что с каждым годом участие компаний реального сектора экономики в жизни вуза будет только расширяться", — отметил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Регулярные события и лекции с экспертами телекоммуникационной и ИТ-отраслей стали возможными благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному билайн с Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Документ предусматривает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, испытание телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, разработку образовательных программ в сфере современных и перспективных технологий связи, проведение совместных мероприятий, а также организацию практики студентов и стажировки аспирантов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5