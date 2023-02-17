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Экономика и бизнес

Василий Гордеев: "Экономическая активность в регионе восстанавливается"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экономическая активность в регионе восстанавливается, хотя процесс адаптации может занять длительное время. Так считает заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев.

"Вынужденная перестройка бизнес-процессов заставила искать новые решения, чтобы снизить затраты. На некоторых производствах в регионе сегодня еще сохраняются перебои с поставками, сокращаются заказы. Вместе с тем, растет доля тех предприятий, которые уже решили подобные проблемы и перестроили бизнес-процессы. Среди самарских предприятий, участвующих в опросах Банка России, большинство оценили уровень обеспеченности сырьем, материалами, комплектующими и готовой продукцией как достаточный. Многие из них нашли альтернативных поставщиков. По предварительным данным февральского опроса, в ближайшие три месяца наши предприятия ожидают наращивание объема выпуска", — заявил Гордеев.

Как следует из очередного выпуска доклада "Региональная экономика", опубликованного Банком России, предприятия адаптировались к изменившимся условиям: внешним ограничениям и уходом с российского рынка иностранных производителей:

  • перестроили бизнес-процессы и сформировали новые схемы поставок;
  • перешли к собственному производству комплектующих и запасных частей;
  • снизили административные расходы.

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