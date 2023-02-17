Василий Гордеев: "Экономическая активность в регионе восстанавливается"

Экономическая активность в регионе восстанавливается, хотя процесс адаптации может занять длительное время. Так считает заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев.
"Вынужденная перестройка бизнес-процессов заставила искать новые решения, чтобы снизить затраты. На некоторых производствах в регионе сегодня еще сохраняются перебои с поставками, сокращаются заказы. Вместе с тем, растет доля тех предприятий, которые уже решили подобные проблемы и перестроили бизнес-процессы. Среди самарских предприятий, участвующих в опросах Банка России, большинство оценили уровень обеспеченности сырьем, материалами, комплектующими и готовой продукцией как достаточный. Многие из них нашли альтернативных поставщиков. По предварительным данным февральского опроса, в ближайшие три месяца наши предприятия ожидают наращивание объема выпуска", — заявил Гордеев.
Как следует из очередного выпуска доклада "Региональная экономика", опубликованного Банком России, предприятия адаптировались к изменившимся условиям: внешним ограничениям и уходом с российского рынка иностранных производителей:
- перестроили бизнес-процессы и сформировали новые схемы поставок;
- перешли к собственному производству комплектующих и запасных частей;
- снизили административные расходы.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее