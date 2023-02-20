Самарский филиал НИИ Радио внедряет радиочастотные считыватели данных

Самарский филиал НИИ Радио (СОНИИР) разработал и запустил производство радиочастотных считывателей цифровых данных (RFID). Это первая отечественная разработка в этом направлении. Системой интересуются в Минобороны, Росгвардии, Главном центре специальной связи (ГЦСС). Уже реализовано два пилотных проекта.

По словам разработчиков, необходимость создания RFID-считывателей связана с отсутствием на рынке отечественных аналогов и недостатками зарубежных моделей.

«Проект ориентирован на устранение фактического отставания отечественной промышленности в части производства устройств радиочастотной идентификации. Внедрение результатов проекта в производство создаст существенные драйверы роста техники и технологий в РФ, выведет рынок RFID-систем на принципиально новый технологический уровень и создаст условия для ускоренного социально-экономического развития, достижения стратегических интересов и обеспечения национальной безопасности России», - описывает важность технологии директор научно-технического центра радиосистем специального назначения СОНИИР Александр Невский.

Основная задача разработки - хранение информации об объекте с возможностью ее дистанционного считывания. Система RFID состоит из считывающего устройства (ридер: антенна, приемопередатчик) и радиочастотных меток. Последние содержат цифровые данные о логистике, типе, стоимости, весе и температуре объекта.

«Антенны излучают электромагнитные волны, которые активизируют RFID-метку и позволяют производить запись, считывание с нее данных. Антенны могут быть встроены в специальные сканеры, ворота, турникеты, дверные проемы для получения информации от предметов или людей, проходящих через их зону действия. Конструктивно антенна и приемопередатчик с декодером могут находиться в одном корпусе. Сигнал, поступающий с антенны, демодулируется, расшифровывается и через стандартный интерфейс передается в компьютер для обработки», - уточняет принцип работы радиочастотных считывателей Александр Невский.

Причем метки делятся на два вида по типам питания: пассивные или активные. Первые получают энергию для работы из электромагнитного сигнала, поступающего от считывателя. Дальность чтения пассивных меток не превышает 10-20 метров (в зависимости от размера и подвижности метки). Они дешевле активных и имеют практически неограниченный срок службы. Активные же дороже в обслуживании и работают максимум 5-10 лет. С другой стороны, они имеют большую дальность считывания информации и могут иметь более высокую скорость движения относительно считывателя.

На разработку RFID-считывателей ушло не более двух с половиной лет. За это время институт столкнулся с рядом проблем. Среди них - необходимость закупки дорогого оборудования, проблемы с выходом на рынок из-за недостаточной господдержки (в том числе пробелами российских стандартов) и неосведомленности потребителей.

«В последние годы на российском рынке возобновилась активная маркетинговая деятельность по продвижению технологии: стали появляться новые статьи в журналах, повысился интерес на выставках. Но для масштабного продвижения технологии этого мало. На процесс разработки негативно повлияли объективные причины. Пандемия COVID-19 привела к стагнации рынка производителей электронной компонентной базы, нарушению логистических цепочек и снижению покупательской способности потребителей», - рассказывает о проблемах представитель СОНИИР.

На работах по проекту сказались и западные санкции, которые ограничили поставки в Россию электроники и технологий.

Пока радиочастотные считыватели создают мелкими сериями в самарском филиале НИИ Радио. Правда, в ближайшее время, по сведениям института, планируется увеличение производства с привлечением отечественных и зарубежных компаний.

Стоимость RFID-устройств зависит от объемов производства. «В то же время прогнозные цены на серийно выпускаемую продукцию позволяют говорить о хорошей конкурентоспособности наших изделий на отечественном и международном рынках», - отметил Александр Невский.

Радиочастотные считыватели можно использовать в транспортной инфраструктуре (билетная система, сортировка багажа), логистике (автоматизация перевозок, складирования), медицинском производстве (маркировка продукции, отслеживание препаратов и контейнеров с кровью) и ВПК (контроль транспортировки, предотвращение незаконного оборота оружия и «электронные жетоны» военнослужащего или сотрудника МЧС, Росгвардии).

Сейчас в продвижении продукта СОНИИР активно помогает головная организация - ФГБУ НИИР. С ее участием был реализован проект для демонстрации возможностей RFID-технологий представителям Минобороны, Росгвардии и других силовых структур.

Также технология обкатывается РЖД. Уже действует пилотная зона на базе вагонного депо «Минеральные Воды» Северо-кавказской железной дороги. Там разработана система «Учет перемещения шаблонов работниками вагонного хозяйства с применением технологии машиносчитываемой маркировки RFID». Дополнительно для компании подготовили проект по контролю перемещения и местонахождения имущества депо.

Также завершается развертывание опытной зоны для Главного центра специальной связи, которая позволит отработать технологии учета, хранения и контроля сдачи-выдачи имущества.

«В прошлом году наш филиал посетил губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. В ходе представления наших компетенций он высказал заинтересованность в применении RFID разработок СОНИИР в сфере муниципального хозяйства. Есть заинтересованность сельскохозяйственных предприятий животноводства во внедрении отечественных разработок радиочастотной идентификации. Интерес к российским разработкам в сфере RFID будет увеличиваться», - подчеркивает представитель СОНИИР.

Он уверяет - самарский филиал НИИ Радио продолжит работу над отечественными RFID-технологиями. В институте уже есть идеи для новых проектов.

«Планируется продвижение гибридных технологий RFID и GPS для повышения точности определения местоположения маркированных объектов на территориях со сложной электромагнитной обстановкой. Есть возможность и необходимость в масштабировании импортозамещения в области RFID-технологий глубже уровня конечных изделий, комплексов и систем. Речь идет о создании отечественных компонентов уровня интегральных схем, контроллеров», - делится планами на будущее Александр Невский.