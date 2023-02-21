В 2023 году в Самаре планируют установить противопожарный режим с 15 апреля

Мэрия Самары опубликовала проект постановления, в соответствии с которым противопожарный режим на территории города в 2023 г. планируется установить с 15 апреля по 31 октября.

Противопожарный режим — ежегодная мера по обеспечению пожарной безопасности, которая вводится в связи с прогнозируемым установлением жаркой и пожароопасной погоды, высоким (4 класс) уровнем пожарной опасности в лесах на территории Самары.

В этот период запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия на территории города, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках.

При установлении IV–V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды ограничивается въезд в леса транспортных средств, запрещается пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, земельных участков, непосредственно примыкающих к лесам.

Напомним, в прошлом году особый противопожарный режим на территории Самарской области действовал с 15 апреля по 15 октября.