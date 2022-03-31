На территории Самарской области будет введен особый противопожарный режим

Для предупреждения возникновения пожаров на территории Самарской области с 15 апреля по 15 октября будет введен особый противопожарный режим.
В период его действия на органы власти и местного самоуправления будут возложены дополнительные функции, направленные на предупреждение и пресечение лесных пожаров.
Так, например, в зависимости от классов пожарной опасности министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области будет в оперативном порядке принимать решения об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
Кроме того, органами исполнительной власти всех уровней совместно с правоохранительными органами будет осуществляться патрулирование территорий, подверженных угрозе лесных пожаров.
Органам местного самоуправления также рекомендовано при наступлении IV и V классов пожарной опасности в лесах устанавливать запрет на посещение городских лесов.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!