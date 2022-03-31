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Общество

На территории Самарской области будет введен особый противопожарный режим

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Для предупреждения возникновения пожаров на территории Самарской области с 15 апреля по 15 октября будет введен особый противопожарный режим.

В период его действия на органы власти и местного самоуправления будут возложены дополнительные функции, направленные на предупреждение и пресечение лесных пожаров.

Так, например, в зависимости от классов пожарной опасности министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области будет в оперативном порядке принимать решения об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Кроме того, органами исполнительной власти всех уровней совместно с правоохранительными органами будет осуществляться патрулирование территорий, подверженных угрозе лесных пожаров.

Органам местного самоуправления также рекомендовано при наступлении IV и V классов пожарной опасности в лесах устанавливать запрет на посещение городских лесов.

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