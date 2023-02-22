В Ленинском районе Самары ночью горел расселенный двухэтажный дом

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В среду, 22 февраля, в 3:40 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по ул. Ленинской, 272 в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области