Пожарные спасли семь человек на пожаре в жилом доме в Тольятти

Стали известны подробности пожара, который произошел утром в субботу, 25 февраля, в Тольятти.

Напомним, в 06:48 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, 31.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в одной из квартир горели домашние вещи.

В 08:44 пожар был ликвидирован, его площадь составила 12 кв. м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Пожарно-спасательными подразделениями были спасены 7 человек, до прибытия было эвакуировано 15 человек. Для тушения пожара привлекались 47 человек и 16 единиц техники.

В результате пожара погибло 2 человека (мужчины 1948 г.р. и 1970 г.р.).