Медики рассказывают, как избежать заболеваний репродуктивной системы

Репродуктивное здоровье — это состояние физического, эмоционального, интеллектуального, социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы.
Необходимо помнить, что болезни репродуктивной сферы могут активно не проявляться.
"Они длительное время не беспокоят человека, но вызывают множество осложнений, вплоть до бесплодия. По статистике, более 50% женщин и мужчин к моменту создания семьи имеют перенесенные либо приобретённые заболевания, влияющие на фертильность пары — возможность наступления и вынашивания беременности. Запомните золотое правило: легче предупредить болезнь, чем ее вылечить", — отмечает главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", кандидат медицинских наук Ирина Моисеева.
Чтобы не допустить развития заболеваний, важно исключить факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье:
вредные привычки (табак, алкоголь, наркотики, фастфуд),
низкая физическая активность,
несбалансированное питание,
отсутствие отдыха и хронический стресс,
незащищенные половые связи и инфекции, передаваемые половым путем,
длительность времени между началом половой жизни и первыми родами (чем длительнее интервал, тем больше вероятность приобретения различных инфекций и осложнений, связанных с ними),
прерывание незапланированной беременности,
генетические и врожденные особенности,
гормональные нарушения, препятствующие полноценной половой жизни и рождению ребенка.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров