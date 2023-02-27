В Кировском районе Самары горел трамвай

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В понедельник, 27 февраля, в 7:36 в ГУ МЧС по Самарской области поступила информация о возгорании трамвая на пр. Кирова, 5а в Кировском районе Самары.