Мягкий кинотеатр приглашает на премьеру нового кинокомикса от Marvel

В Мягких кинотеатрах стартовали предпродажи билетов на премьеру фильма "Человек Муравей и Оса: Квантомания".
Премьера назначена на 2 марта. Фантастический боевик представлен в официальной русскоязычной студийной озвучке и порадует фанатов знакомыми голосами дубляжа.
Приобрести билеты также можно в официальном приложении Мягкого кинотеатра app.comfortkino.ru.
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Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?