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Общество

Трассы в Самарской области открыты для всех видов транспорта

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 13:00 27 февраля открыт проезд для всех транспортных средств на участке подъезда от М-5 к Оренбургу в Самарской области, закрытый ранее из-за непогоды.

Запуск движения автомобилей осуществляется постепенно, сообщает "Поволжуправтодор".

Напомним, из-за непогоды в течение последних двух суток вводились ограничения на нескольких трассах региона. 

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