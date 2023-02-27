Для всех видов транспорта закрыта М-5 "Урал" в Самарской области

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В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (низовая метель, порывистый ветер, ограниченная видимость, замерзающий дождь) введено полное прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал", сообщает ГУ МЧС по Самарской области.