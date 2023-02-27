Для всех видов транспорта закрыта М-5 "Урал" в Самарской области

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (низовая метель, порывистый ветер, ограниченная видимость, замерзающий дождь) введено полное прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал", сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Речь идет от участке трассы "Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск" (Подъезд к г. Оренбург) с 29 по 132 км, в том числе старое направление с 93 по 129 км (Волжский, Кинельский, Нефтегорский, Алексеевский, Борский).
Ориентировочное время окончания ограничения движения 9:00 27 февраля.
"Уважаемые водители, планируйте дальнюю дорогу с учётом данных ограничений!", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.